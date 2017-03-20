В Петербурге создан инжиниринговый центр для разработки лекарственных компонентов

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Главная / Новости медицины и фармации
16.06.2017 16:04
В Петербурге создан инжиниринговый центр для разработки лекарственных компонентовНа базе городского технопарка в Санкт-Петербурге был открыт Региональный инжиниринговый центр (РИЦ), который позволит фармацевтическим компаниям создавать инновационные лекарственные компоненты, информирует ТАСС.
«Это целый завод, высокотехнологичное современное производство... Центр позволит нашим фармацевтическим предприятиям значительно улучшить качество продукции, создавать новые технологии и высокооплачиваемые рабочие места. И, что очень важно, он будет оказывать этим предприятиям широчайший спектр услуг: от консалтинговых до создания производства и софинансирования», - сказал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко на открытии центра.
Полтавченко подчеркнул, что подобные инжиниринговые центры по направлениям национальной технологической инициативы (НТИ) в городе будут открывать ежегодно. Следующий на очереди - центр в области IT-технологий. Целью проекта является создание и развитие инжиниринговой инфраструктуры в интересах производственных предприятий Санкт-Петербурга в области фармацевтики, парфюмерно-косметической, пищевой и химической промышленностях, точного машиностроения, радиационных технологий.
При работе в фармацевтическом инжиниринговом центре предприятия малого и среднего бизнеса будут получать ряд преференций, включая 50% стоимости работ, а по некоторым видам работ государственное субсидирование составит до 90%. Представители крупного бизнеса смогут воспользоваться услугами центра за полную стоимость. На настоящий момент определено 355 потенциальных потребителей услуг центра из ряда субъектов малого предпринимательства Петербурга.
Ключевые слова: Санкт-Петербург, фармацевтическая промышленность
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