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 Главная / Новости медицины и фармации

16.06.2017 14:40

Минздрав опроверг существование допустимых норм потребления алкоголя

Министерство здравоохранения опровергло существование безопасной нормы употребления алкогольных напитков, которая якобы была рассчитана сотрудниками Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Министерства здравоохранения РФ (ГНИЦПМ).

Накануне издание «Известие» сообщило, что в ГНИЦПМ Минздрава рассчитали нормы потребления алкоголя для мужчин и женщин в неделю. «На самом деле, не существует никаких НОРМ и БЕЗОПАСНЫХ уровней потребления алкоголя. Речь идет только о количествах алкогольных напитков, которые могут в той или иной мере увеличивать риск последствий их употребления для здоровья. Понятие стандартной дозы необходимо для расчета потребляемого человеком алкоголя. В нашей стране, как и в большинстве европейских стран, за эквивалент стандартной дозы принимается 10 г 96% этилового спирта», - говорится в сообщении Минздрава.

В ведомстве подчеркивают, что эти уровни рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для работы с пациентами и могут быть использованы в информационной работе с населением.

Ключевые слова: алкоголь, Минздрав


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