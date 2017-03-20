В США около 40% стоимости лекарственных препаратов отходит посредникам В стоимость лекарственных препаратов заложен доход посредников - страховых компаний, поставщиков, оптовых организаций и аптек. В опубликованной в журнале Health Affairs работе говорится, что в США доля посредников в цене ЛС достигает 41%, пишет



Закупочная цена, устанавливаемая на оригинальные препараты (до скидок) ежегодно растет на 10%, однако далеко не все эти деньги получает компания-производитель, большая часть распределяется по посредникам, участвующим в системе дистрибуции ЛС. При этом стоимость лекарств после применения всех скидок растет очень медленно: например, в 2015 году она выросла только на 2,8%.



Авторы подсчитали, что при стоимости гипотетического оригинального ЛС, равной 100 долларам, производитель получит только 58 долларов: при этом 17 долларов было потрачено на производство препарата, а 41 доллар на все другие статьи расходов (рекламу и исследовательские цели, а также в счет чистого дохода). Из 100 долларов затрат в счет чистого дохода уйдет только 23 долларов – 15 в доход производителя, 8 долларов – в доход посредников.



Согласно выводам исследователей, продажи оригинальных ЛС выгоднее всего компаниям производителям, тогда как посредники больше выигрывают от реализации дженериков.



Ключевые слова: В стоимость лекарственных препаратов заложен доход посредников - страховых компаний, поставщиков, оптовых организаций и аптек. В опубликованной в журнале Health Affairs работе говорится, что в США доля посредников в цене ЛС достигает 41%, пишет The Pharma Letter Закупочная цена, устанавливаемая на оригинальные препараты (до скидок) ежегодно растет на 10%, однако далеко не все эти деньги получает компания-производитель, большая часть распределяется по посредникам, участвующим в системе дистрибуции ЛС. При этом стоимость лекарств после применения всех скидок растет очень медленно: например, в 2015 году она выросла только на 2,8%.Авторы подсчитали, что при стоимости гипотетического оригинального ЛС, равной 100 долларам, производитель получит только 58 долларов: при этом 17 долларов было потрачено на производство препарата, а 41 доллар на все другие статьи расходов (рекламу и исследовательские цели, а также в счет чистого дохода). Из 100 долларов затрат в счет чистого дохода уйдет только 23 долларов – 15 в доход производителя, 8 долларов – в доход посредников.Согласно выводам исследователей, продажи оригинальных ЛС выгоднее всего компаниям производителям, тогда как посредники больше выигрывают от реализации дженериков.Ключевые слова: США









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