Открылся крупнейший за Уралом центр сертификации лекарств и БАД

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Главная / Новости медицины и фармации
16.06.2017 12:10
Открылся крупнейший за Уралом центр сертификации лекарств и БАДБиотехнопарк Новосибирска, входящий в мегакластер «Сибирский наукополис», открыл крупнейший за Уралом центр сертификации лекарств, БАД и косметики, сообщил журналистам председатель совета директоров Биотехнопарка Андрей Бекарев. По его словам, выход на самофинансирование за счет предоставления услуг сертификации планируется к началу 2018 года.
«У нас заработал центр сертификации, который будет оказывать платные услуги. Речь идет о самофинансировании. Мы надеемся, что с начала следующего года субсидии Биотехнопарку больше не потребуются», - приводит ТАСС слова Бекарева.
Как рассказала директор Центра сертификации и проведения доклинических и клинических исследований Елена Гутова, этот центр - крупнейший за Уралом. «Мощные лаборатории находятся в основном в европейской части России. В Красноярске работает лаборатория Росздравнадзора, но занимается она мониторингом качества лекарств, которые уже на рынке», - отметила Гутова.
Биотехнопарк Новосибирска - площадка для производственных компаний в сферах биотехнологий и фармацевтики. Сейчас у Биотехнопарка шесть резидентов. Парковый проект входит в мегакластер «Сибирский наукополис» - один из 11 кластеров, поддержанных Минэкономразвития РФ.
Фото: OlegDoroshin / Shutterstock.com
Ключевые слова: сертификация ЛС
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