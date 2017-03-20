Главная / Новости медицины и фармации Алексей Михайлович Беляев: «Форум «Белые ночи» актуален для всех врачей, которые хотят получить новые знания в области онкологии» С 23 по 25 июня в Санкт-Петербурге, в конгресс-отеле «Park Inn by Radisson Прибалтийская», состоится III Петербургский международный онкологический форум «Белые ночи». В этом году организаторы ожидают не менее 3000 участников. Помимо выступлений ведущих специалистов в рамках тематических сессий, в программе форума – Сессия Международного агентства по изучению рака (МАИР)/Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «Рак: ранняя диагностика и скрининг», правовой симпозиум «Качество медицинской помощи и его составляющие», круглый стол «Методология клинических исследований противоопухолевых лекарственных препаратов», III конференция им. М.Л. Гершановича «Индивидуализация в лечении» и многие другие.



О том, как скрининговые программы помогут снизить смертность от онкологических заболеваний, какие ведущие специалисты выступят на форуме и что ждет участников мероприятия, рассказал директор НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава РФ Алексей Михайлович Беляев.



– Алексей Михайлович, с чем связан рост числа онкологических больных?

– Ситуация действительно непростая, так как онкологические патологии занимают второе место в структуре причин смертности населения в России после сердечно-сосудистых заболеваний. Благодаря усовершенствованию методов диагностики нам удается обнаруживать больше случаев онкопатологий. В связи с этим, в том числе, и растет количество регистрируемых онкобольных. Наша основная задача – повысить выявляемость заболевания на ранних стадиях, когда у пациентов еще нет признаков рака, и снизить смертность.



– Как онкологический форум «Белые ночи» способствует решению этих задач?

– На нашем форуме выступают ведущие онкологи, которые, в том числе, занимаются вопросами скрининга. Мы будем говорить о том, как правильно его организовать, какие результаты уже показали пилотные проекты. Эта работа поможет нам усовершенствовать проведение скрининга, что, в свою очередь, позволит снизить смертность населения от онкозаболеваний.



– Для чего нужен скрининг и в чем специфика его проведения?

– Если мы охватим данным обследованием большое число населения (в идеале – порядка 80-90% жителей России), то мы в разы повысим выявляемость онкопатологий. Конечно, если делать скрининг небольшого числа пациентов, эффективность его резко снижается. Чтобы обнаружить онкозаболевания на ранних стадиях, необходимо правильно спланировать проведение данного обследования. Этому вопросу мы посвятим отдельные встречи на форуме. Также будут лекции о том, как проводить скрининг на разных территориях РФ, как правильно интерпретировать полученные данные.



– В чем значение форума для пациентов?

– В программе заявлена сессия пациентских организаций, участники которой расскажут о специфике оказания медицинской помощи, в том числе паллиативной, пациентам с онкологическими заболеваниями. Вопросам сопроводительной терапии мы посвятим отдельную конференцию. Также мы обсудим такую непростую тему, как использование наркотических средств в лечении пациентов. Многие врачи сталкиваются с трудностями в момент их назначения, некоторые боятся это делать. На форуме врачам предоставят доказательную базу использования тех или иных препаратов, дадут рекомендации по их назначению пациенту, разберут с ними конкретные клинические случаи, в которых применялись наркотические средства.



– Отражает ли форум «Белые ночи» задачи, которые стоят перед НИИ онкологии имени Петрова?

– Наш научно-исследовательский институт занимается современными подходами к лечению онкологических больных. Форум, в свою очередь, также является площадкой, где практикующие врачи получают актуальную информацию о современных методах диагностики и терапии онкозаболеваний, о специфике лекарственной и лучевой терапии, хирургического лечения, об инновациях в онкогинекологии, о роли ядерной медицины в деятельности онкологической службы. В свою очередь, те результаты, новые сведения, которые мы получаем в ходе проведения форума, мы стараемся применять и в практике НИИ онкологии.



– Расскажите, пожалуйста, кто выступит на форуме в качестве спикеров, докладчиков и ведущих практических занятий?

– Мы приглашаем к участию самых известных специалистов. В этом году среди них, к примеру, Александр Эггермонт, директор французского Института онкологии имени Гюстава Русси, который является одним из ведущих в мире специалистов в области лечения меланомы. И это не единственный участник такого уровня. На форуме выступят 90 иностранных спикеров практически из всех стран Европы, Азии, Америки, руководство Европейской ассоциации онкологов, порядка 150 российских специалистов, около 100 представителей НИИ онкологии имени Петрова.



– На какое число участников вы рассчитываете?

– Мы ждем около 3000 человек. В прошлом году на форуме были представители практически всех регионов России. Много участников приезжает из стран Ближнего зарубежья. Из Узбекистана в 2016 году прибыли 70 человек, были участники из других стран СНГ, а также из Украины.



– Что отличает научно-образовательную программу форума?

– Мы снова проведем прекурсы по УЗИ-диагностике молочных желез. В прошлом году мы проводили эти занятия совместно с Международной школой визуализации молочных желез (International Breast Ultrasound School – IBUS). Это были образовательные интенсивы и мастер-классы. Повторим этот успешный опыт и на форуме в этом году, но вести мастер-класс будут отечественные специалисты. Врачей на прекурсах обучают тому, как правильно проводить эти обследования, как анализировать и описывать результаты УЗИ. Будет и работа на фантомах, и практические занятия на волонтерах.



В рамках сразу нескольких сессий форума состоятся прямые трансляции из операционных, так называемая «Живая хирургия». В том числе пройдут два мастер-класса в формате «Живая хирургия» в рамках прекрусов. Показательные лапароскопические онкогинекогинекологические операции пройдут с участием специалистов из Франции и Турции, а лапароскопическую и традиционную хирургию рака желудка продемонстрируют ведущие специалисты из Южной Кореи, которые к тому же продемонстрируют возможности медицинской техники, на которой они работают.



Хирурги, которые будут участвовать в прекурсах, смогут задать интересующие их вопросы, а также принять участие в дискуссии.

На этом форуме мы больше внимания, чем в прошлом году, уделили работе с молодыми специалистами – онкологами, психологами. Предусмотрены сессии для молодых ученых, образовательная сессия «Обучение в онкологии: от студента до врача», будут обсуждаться актуальные вопросы в области онкопсихологии с участием профессиональных психологов. Молодым специалистам будет интересно на форуме. Они смогут получить практический опыт, продемонстрировать и отточить свои навыки. Вообще, я считаю, что форум «Белые ночи» актуален для всех врачей, которые хотят получить новые знания, независимо от возраста и специализации.



– В чем преимущество прекурсов? Почему их следует посетить участникам форума?

– На прекурсах участники получают возможность отработать практические навыки. Сначала, в течение двух дней, специалисты активно осваивают большой объем теоретической информации, а затем применяют эти знания на практике с использованием современных приборов для проведения УЗИ-диагностики. Таких курсов, у которых есть не только теоретическая, но и практическая направленность, очень мало в стране.

Еще одно преимущество прекурсов в том, что они вынесены за рамки форума, который идет всего три дня. Это позволяет нам обучить как можно больше специалистов, которые не хотят пропускать мероприятия самого форума. Мы видим большой интерес к хирургическим методам лечения в онкологии, онкогинекологии, абдоминальной онкологии. Во время самого форума мы не всегда успеваем удовлетворить запросы всех участников, поэтому часть тем мы выносим на прекурсы.



– Третий онкологический форум «Белые ночи» проходит в год девяностолетия НИИ онкологии имени Н.Н. Петрова. Как прозвучит это событие на форуме?

– Мы подготовили масштабное торжество в честь юбилея института. Вспомним о том, что 90 лет назад, 15 марта, основоположник отечественной онкологии Николай Николаевич Петров основал научно-исследовательский институт онкологии на базе Ленинградской многопрофильной больницы им. И.И. Мечникова, поговорим об истории развития онкологической службы в России. Сегодня НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова считается ведущим лечебно-диагностическим и научным онкологическим медучреждением России, из стен которого вышли выдающиеся врачи-онкологи, создавшие собственную научную школу.



– Алексей Михайлович, с какими бы словами Вы обратились к участникам перед началом форума?

– Я хотел бы пожелать всем участникам этого важного для онкологической службы мероприятия удачи. Главное, на мой взгляд, – это стремление расширять свои знания, готовность перенимать опыт коллег и совместно решать актуальные для нашей отрасли проблемы, в том числе продолжать разработку современных методик скрининга, усовершенствовать методы диагностики и лечения онкологических заболеваний. Я уверен, что у нас все получится, и каждый возьмет то, что ему более всего необходимо, будь то повышение квалификации, обучение у профессионалов, обмен опытом или общение с единомышленниками.



Подробная информация о мероприятии и регистрация на сайте:



Ключевые слова: форум «Белые ночи» С 23 по 25 июня в Санкт-Петербурге, в конгресс-отеле «Park Inn by Radisson Прибалтийская», состоится III Петербургский международный онкологический форум «Белые ночи». В этом году организаторы ожидают не менее 3000 участников. Помимо выступлений ведущих специалистов в рамках тематических сессий, в программе форума – Сессия Международного агентства по изучению рака (МАИР)/Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «Рак: ранняя диагностика и скрининг», правовой симпозиум «Качество медицинской помощи и его составляющие», круглый стол «Методология клинических исследований противоопухолевых лекарственных препаратов», III конференция им. М.Л. Гершановича «Индивидуализация в лечении» и многие другие.О том, как скрининговые программы помогут снизить смертность от онкологических заболеваний, какие ведущие специалисты выступят на форуме и что ждет участников мероприятия, рассказал директор НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава РФ Алексей Михайлович Беляев.– Ситуация действительно непростая, так как онкологические патологии занимают второе место в структуре причин смертности населения в России после сердечно-сосудистых заболеваний. Благодаря усовершенствованию методов диагностики нам удается обнаруживать больше случаев онкопатологий. В связи с этим, в том числе, и растет количество регистрируемых онкобольных. Наша основная задача – повысить выявляемость заболевания на ранних стадиях, когда у пациентов еще нет признаков рака, и снизить смертность.– На нашем форуме выступают ведущие онкологи, которые, в том числе, занимаются вопросами скрининга. Мы будем говорить о том, как правильно его организовать, какие результаты уже показали пилотные проекты. Эта работа поможет нам усовершенствовать проведение скрининга, что, в свою очередь, позволит снизить смертность населения от онкозаболеваний.– Если мы охватим данным обследованием большое число населения (в идеале – порядка 80-90% жителей России), то мы в разы повысим выявляемость онкопатологий. Конечно, если делать скрининг небольшого числа пациентов, эффективность его резко снижается. Чтобы обнаружить онкозаболевания на ранних стадиях, необходимо правильно спланировать проведение данного обследования. Этому вопросу мы посвятим отдельные встречи на форуме. Также будут лекции о том, как проводить скрининг на разных территориях РФ, как правильно интерпретировать полученные данные.– В программе заявлена сессия пациентских организаций, участники которой расскажут о специфике оказания медицинской помощи, в том числе паллиативной, пациентам с онкологическими заболеваниями. Вопросам сопроводительной терапии мы посвятим отдельную конференцию. Также мы обсудим такую непростую тему, как использование наркотических средств в лечении пациентов. Многие врачи сталкиваются с трудностями в момент их назначения, некоторые боятся это делать. На форуме врачам предоставят доказательную базу использования тех или иных препаратов, дадут рекомендации по их назначению пациенту, разберут с ними конкретные клинические случаи, в которых применялись наркотические средства.– Наш научно-исследовательский институт занимается современными подходами к лечению онкологических больных. Форум, в свою очередь, также является площадкой, где практикующие врачи получают актуальную информацию о современных методах диагностики и терапии онкозаболеваний, о специфике лекарственной и лучевой терапии, хирургического лечения, об инновациях в онкогинекологии, о роли ядерной медицины в деятельности онкологической службы. В свою очередь, те результаты, новые сведения, которые мы получаем в ходе проведения форума, мы стараемся применять и в практике НИИ онкологии.– Мы приглашаем к участию самых известных специалистов. В этом году среди них, к примеру, Александр Эггермонт, директор французского Института онкологии имени Гюстава Русси, который является одним из ведущих в мире специалистов в области лечения меланомы. И это не единственный участник такого уровня. На форуме выступят 90 иностранных спикеров практически из всех стран Европы, Азии, Америки, руководство Европейской ассоциации онкологов, порядка 150 российских специалистов, около 100 представителей НИИ онкологии имени Петрова.– Мы ждем около 3000 человек. В прошлом году на форуме были представители практически всех регионов России. Много участников приезжает из стран Ближнего зарубежья. Из Узбекистана в 2016 году прибыли 70 человек, были участники из других стран СНГ, а также из Украины.– Мы снова проведем прекурсы по УЗИ-диагностике молочных желез. В прошлом году мы проводили эти занятия совместно с Международной школой визуализации молочных желез (International Breast Ultrasound School – IBUS). Это были образовательные интенсивы и мастер-классы. Повторим этот успешный опыт и на форуме в этом году, но вести мастер-класс будут отечественные специалисты. Врачей на прекурсах обучают тому, как правильно проводить эти обследования, как анализировать и описывать результаты УЗИ. Будет и работа на фантомах, и практические занятия на волонтерах.В рамках сразу нескольких сессий форума состоятся прямые трансляции из операционных, так называемая «Живая хирургия». В том числе пройдут два мастер-класса в формате «Живая хирургия» в рамках прекрусов. Показательные лапароскопические онкогинекогинекологические операции пройдут с участием специалистов из Франции и Турции, а лапароскопическую и традиционную хирургию рака желудка продемонстрируют ведущие специалисты из Южной Кореи, которые к тому же продемонстрируют возможности медицинской техники, на которой они работают.Хирурги, которые будут участвовать в прекурсах, смогут задать интересующие их вопросы, а также принять участие в дискуссии.На этом форуме мы больше внимания, чем в прошлом году, уделили работе с молодыми специалистами – онкологами, психологами. Предусмотрены сессии для молодых ученых, образовательная сессия «Обучение в онкологии: от студента до врача», будут обсуждаться актуальные вопросы в области онкопсихологии с участием профессиональных психологов. Молодым специалистам будет интересно на форуме. Они смогут получить практический опыт, продемонстрировать и отточить свои навыки. Вообще, я считаю, что форум «Белые ночи» актуален для всех врачей, которые хотят получить новые знания, независимо от возраста и специализации.– На прекурсах участники получают возможность отработать практические навыки. Сначала, в течение двух дней, специалисты активно осваивают большой объем теоретической информации, а затем применяют эти знания на практике с использованием современных приборов для проведения УЗИ-диагностики. Таких курсов, у которых есть не только теоретическая, но и практическая направленность, очень мало в стране.Еще одно преимущество прекурсов в том, что они вынесены за рамки форума, который идет всего три дня. Это позволяет нам обучить как можно больше специалистов, которые не хотят пропускать мероприятия самого форума. Мы видим большой интерес к хирургическим методам лечения в онкологии, онкогинекологии, абдоминальной онкологии. Во время самого форума мы не всегда успеваем удовлетворить запросы всех участников, поэтому часть тем мы выносим на прекурсы.– Мы подготовили масштабное торжество в честь юбилея института. Вспомним о том, что 90 лет назад, 15 марта, основоположник отечественной онкологии Николай Николаевич Петров основал научно-исследовательский институт онкологии на базе Ленинградской многопрофильной больницы им. И.И. Мечникова, поговорим об истории развития онкологической службы в России. Сегодня НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова считается ведущим лечебно-диагностическим и научным онкологическим медучреждением России, из стен которого вышли выдающиеся врачи-онкологи, создавшие собственную научную школу.– Я хотел бы пожелать всем участникам этого важного для онкологической службы мероприятия удачи. Главное, на мой взгляд, – это стремление расширять свои знания, готовность перенимать опыт коллег и совместно решать актуальные для нашей отрасли проблемы, в том числе продолжать разработку современных методик скрининга, усовершенствовать методы диагностики и лечения онкологических заболеваний. Я уверен, что у нас все получится, и каждый возьмет то, что ему более всего необходимо, будь то повышение квалификации, обучение у профессионалов, обмен опытом или общение с единомышленниками.Подробная информация о мероприятии и регистрация на сайте: www.forum-onco.ru Ключевые слова: анонс



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