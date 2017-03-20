Импорт нерасфасованных лекарств сократился почти на 25% По итогам первых пяти месяцев 2017 года в Россию было ввезено готовых лекарственных препаратов на сумму 194,5 млрд рублей (в ценах выпуска в свободное обращение). Из них 35,5 млрд рублей пришлось на нерасфасофанную продукцию, что при расчетах в рублях на 24,7% ниже показателей прошлого года. При этом общая долгосрочная динамика импорта (к аналогичному периоду 2016 г.) при расчетах в рублях достигла 10,5%говорится в материале RNC Pharma, поступившем в редакцию Remedium.



Натуральные объемы поставок готовых форм ЛП (в упаковках), напротив, наращивают темпы. Суммарно за 5 месяцев 2017 г. в Россию было ввезено 789,7 млн упаковок – на 7,1% больше, чем годом ранее, при этом прирост поставок в мае составил 15,7%, тогда как в апреле было только 6,6%. Впрочем, позитивные цифры объясняются прежде всего переключением спроса на упаковки с меньшим количеством разовых доз, динамика в минимальных единицах дозирования (МЕД) по готовым формам за период с начала года в довольно заметном минусе (-4,3%). Поставки нерасфасованной продукции при расчетах в МЕД, в противовес готовым формам выходят в плюс (+8,3% за январь-май 2017), даже несмотря на сокращение объема поставок in-bulk в денежном выражении.



Доля рубля в расчетах за поставки импортных ЛП (все формы) в текущем году продолжила тенденцию к росту, за первые 5 месяцев текущего года на расчёты в российской валюте приходится 95%, при этом общее количество платежных валют становится шире. В частности, в текущем году стартовали расчеты в иенах и юанях. В этих валютах закономерно оплачивались поставки из Японии и Китая.



Ключевые слова: импорт По итогам первых пяти месяцев 2017 года в Россию было ввезено готовых лекарственных препаратов на сумму 194,5 млрд рублей (в ценах выпуска в свободное обращение). Из них 35,5 млрд рублей пришлось на нерасфасофанную продукцию, что при расчетах в рублях на 24,7% ниже показателей прошлого года. При этом общая долгосрочная динамика импорта (к аналогичному периоду 2016 г.) при расчетах в рублях достигла 10,5%говорится в материале RNC Pharma, поступившем в редакцию Remedium.Натуральные объемы поставок готовых форм ЛП (в упаковках), напротив, наращивают темпы. Суммарно за 5 месяцев 2017 г. в Россию было ввезено 789,7 млн упаковок – на 7,1% больше, чем годом ранее, при этом прирост поставок в мае составил 15,7%, тогда как в апреле было только 6,6%. Впрочем, позитивные цифры объясняются прежде всего переключением спроса на упаковки с меньшим количеством разовых доз, динамика в минимальных единицах дозирования (МЕД) по готовым формам за период с начала года в довольно заметном минусе (-4,3%). Поставки нерасфасованной продукции при расчетах в МЕД, в противовес готовым формам выходят в плюс (+8,3% за январь-май 2017), даже несмотря на сокращение объема поставок in-bulk в денежном выражении.Доля рубля в расчетах за поставки импортных ЛП (все формы) в текущем году продолжила тенденцию к росту, за первые 5 месяцев текущего года на расчёты в российской валюте приходится 95%, при этом общее количество платежных валют становится шире. В частности, в текущем году стартовали расчеты в иенах и юанях. В этих валютах закономерно оплачивались поставки из Японии и Китая.Ключевые слова: RNC Pharma









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Импорт нерасфасованных лекарств сократился почти на 25% По итогам первых пяти месяцев 2017 года в Россию было ввезено готовых лекарственных препаратов на сумму 194,5 млрд рублей. Из них 35,5 млрд рублей пришлось на нерасфасофанную продукцию, что при расчетах в рублях на 24,7% ниже показателей прошлого года.

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