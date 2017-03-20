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 Главная / Новости медицины и фармации

16.06.2017 10:31

Служба крови разработала уникальную Программу лояльности для доноров

15 июня состоялась пресс-конференция по запуску и первой презентации масштабного социального проекта – Всероссийской программы лояльности Службы крови.
 
Руководитель Федерального медико-биологического агентства Владимир Викторович Уйба открыл пресс-конференцию поздравлением медицинских работников и организаторов донорского движения со Всемирным днем донора, прошедшим накануне.

Далее Владимир Викторович объявил о запуске нового социального, технологического и уникального для мирового сообщества проекта – Программе лояльности для доноров крови и ее компонентов, реализуемой Службой крови по всей стране, и рассказал о цели и основных задачах проекта.

Механизм реализации Программы лояльности заключается в предоставлении донорам крови и ее компонентов привилегий в виде скидок на товары и услуги партнеров Программы. «Оргкомитет Службы крови приглашает к сотрудничеству не только крупные сетевые компании, но и представителей среднего и малого бизнеса», – прокомментировал Владимир Викторович.

 «За все время существования институт донорства был преобразован и приведен к единому стандарту: переоснащение более 400 учреждений в 86 регионах, внедрение единой информационной системы и разработка единой образовательной программы для сотрудников Службы крови. Результатом многопрофильной работы Проекта стало абсолютно безопасное, стабильное и безвозмездное донорство, которое полностью удовлетворяет клинические потребности крови в стране. Служба крови не останавливается на достигнутом и запускает в 2017 году новый Всероссийский социальный проект «Программа лояльности», к участию в котором активно привлекается бизнес-сообщество. Программа лояльности призвана выразить благодарность всем донорам крови и ее компонентов. Мы создаем для доноров институт привилегий, что правильно и закономерно – эти люди должны быть общественно поощрены, – подчеркивает руководитель ФМБА России Владимир Уйба. – Программа лояльности – это не только новый элемент коммуникационной программы развития Службы крови, но и социальный инструмент, интегрирующий деятельность бизнес-сообществ, некоммерческих организаций и государственных структур по поддержке института донорства в России».

Подробнее об информационной инфраструктуре Программы лояльности, в том числе механике вступления в Программу как доноров, так и коммерческих организаций – потенциальных партнеров программы рассказала София Александровна Голосова, главный врач Центра крови ФМБА России.

«Программа лояльности основывается на трех основных элементах: первый – единая информационная база данных, система, которая в режиме реального времени получает и обрабатывает огромный массив персональных данных наших доноров, второй – официальный сайт Программы лояльности donorsapiens.yadonor.ru, на котором будет размещен ряд предложений и акций компаний из самых разных сфер потребительских услуг. Наконец, третья и основная составляющая информационной инфраструктуры Программы для доноров – мобильное приложение Службы крови, которое будет разработано для платформ iOS и Android. Приложение будет содержать в себе всю необходимую информацию о предыдущих донациях донора, о привилегиях и акциях компаний-партнеров проекта, которые станут доступны после успешной донации.

Уже привычный для донорского сообщества 16-значный код, присваиваемый волонтеру после процедуры кровосдачи, необходимо ввести в личном кабинете донора или в самом мобильном приложении, чтобы получить доступ к предложениям партнеров. Доступ к скидкам или другим привилегиями открыт в течение двух месяцев после донации, согласно медицинской рекомендации по частоте кровосдачи», – пояснила София Александровна.

В ходе мероприятия был также продемонстрирован прототип дизайна мобильного приложения Службы крови, выпуск которого намечен на лето 2017 года. Помимо календаря донаций, через мобильное приложение доноры смогут узнавать о результатах медицинского обследования, получать онлайн-консультацию у специалистов учреждений Службы крови.

В качестве спикера пресс-конференции также выступил один из первых партнеров Программы – Алексей Николаевич Будник, президент «ЮТэйр – Пассажирские авиалинии».

Он поделился опытом сотрудничества со Службой крови в рамках Всероссийского музыкального конкурса «МУЗАРТЕРИЯ-2015», рассказал о корпоративной социальной ответственности компании, которая послужила фундаментом для дальнейшего плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества с ФМБА России в рамках реализации Программы лояльности, которая не может не вдохновлять социально-активное предпринимательское сообщество.

«В рамках Программы лояльности мы готовы оказать существенную поддержку Службе крови и предоставить выгодные тарифы на авиационные перевозки для доноров крови и ее компонентов по всем 65 направлениям нашей маршрутной сети. На острие технологий сегодня находятся цифровые продукты, мы движемся в схожем направлении, и, полагаю, это не последний этап развития в нашем сотрудничестве, и думаю, нас ждет большое будущее со Службой крови», – прокомментировал Алексей Николаевич.




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