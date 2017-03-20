Законопроект о телемедицине принят в первом чтении

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Главная / Новости медицины и фармации
15.06.2017 18:06
Законопроект о телемедицине принят в первом чтенииДепутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект о телемедицине, который вводит возможность оказания медпомощи с применением телемедицинских технологий и при дистанционном взаимодействии между врачом и пациентом, сообщает АГН «Москва».
Законопроектом предполагается возможность выдачи рецептов на лекарственные препараты, в том числе содержащие наркотические средства или психотропные вещества, справок и рецептов на медицинские изделия в форме электронного документа. «При этом право выбора пациента формы рецепта не ограничивается. По требованию пациента ему по-прежнему может выдаваться бумажный оригинал рецепта с подписью врача, который он получает непосредственно в кабинете врача, а также справку о наличии выписанного лекарственного препарата в прикрепленной аптечной организации», - отмечается в пояснительной записке.
Также предусматривается создание единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, определяются ее оператор, состав обрабатываемых в ней сведений, правовые основы ее функционирования и информационного взаимодействия с иными информационными системами, а также поставщики и пользователи информации.
«Принятие законопроекта позволит повысить качество медицинских услуг и доступность медицинской помощи, в том числе путем решения наиболее острых проблем доступа к медицинским услугам и инфраструктуре системы здравоохранения в целом», - говорится в документе.
Ключевые слова: телемедицина, Госдума
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