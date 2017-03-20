Создан новый фонд поддержки биофармацевтических компаний Европейская инвестиционная компания Medicxi привлекла компании Novartis и Verily (ранее Google life sciences) к организации инвестиционного фонда. Вместе они вложат в фонд 300 млн долларов. Об этом пишет



Новый фонд MG1 будет оказывать поддержку европейским разработчикам биотехнологических препаратов, чьи экспериментальные ЛС находятся на второй и третьей фазах клинических исследований. Сумма инвестиций будет составлять от 10 до 30 млн долларов, причем поддержку смогут получить, как частные, так и публичные компании.



До момента формирования нового фонда венчурная группа Medicxi инвестировала только в разработку биотехнологических лекарств, находящихся на ранних этапах разработки.



Ключевые слова: Novartis, Verily, Medicxi Европейская инвестиционная компания Medicxi привлекла компании Novartis и Verily (ранее Google life sciences) к организации инвестиционного фонда. Вместе они вложат в фонд 300 млн долларов. Об этом пишет FierceBiotech Новый фонд MG1 будет оказывать поддержку европейским разработчикам биотехнологических препаратов, чьи экспериментальные ЛС находятся на второй и третьей фазах клинических исследований. Сумма инвестиций будет составлять от 10 до 30 млн долларов, причем поддержку смогут получить, как частные, так и публичные компании.До момента формирования нового фонда венчурная группа Medicxi инвестировала только в разработку биотехнологических лекарств, находящихся на ранних этапах разработки.Ключевые слова: инвестиции









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Создан новый фонд поддержки биофармацевтических компаний Новый фонд MG1 будет инвестировать в европейских разработчиков биотехнологических препаратов, чьи экспериментальные ЛС находятся на второй и третьей фазах клинических исследований. Вместе Medicxi, Novartis и Verily вложили в организованный фонд 300 млн долларов.

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