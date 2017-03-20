Минздрав определил безопасные нормы потребления алкоголя Специалисты ГНИЦПМ Минздрава рассчитали нормы потребления алкоголя для мужчин и женщин в неделю, которые в перспективе могут быть указаны на бутылках. В нормах определено количество алкоголя, соответствующее низкому, среднему и высокому вреду здоровью, пишут



По расчетам ГНИЦПМ, если мужчина будет пить по 1,5 л пива крепостью 4,5 градусов три дня в неделю, то риск будет низким. Та же дозировка на протяжении пяти дней повысит риск до среднего, а ежедневное употребление такого количества пива соответствует высокому риску. Четыре бутылки крепленого вина (18 градусов) объемом 750 мл в неделю для мужчины — это высокий риск, три — средний, а одна — низкий.



Рюмку водки объемом 50 мл мужчинам можно пить с низким риском для здоровья два раза в день, женщине при соблюдении уровня безопасности лучше обойтись одной. При превышении этой нормы риск перейдет в средний.



Женщине по рекомендациям ГНИЦПМ можно в день выпить два бокала (каждый по 100 мл) сухого вина крепостью 13 градусов. Или бокал шампанского объемом 150 мл. Такие дозы означают низкий риск, даже если выпивать на протяжении всей недели. Ежедневное употреблении 150 мл коктейля крепостью 18 градусов будет иметь низкий риск для мужчин, а для женщин это уже средний риск.



Для расчетов медики выделили стандартную для каждого типа продукции дозу — это такое количество напитка, в котором содержится 10 г этилового спирта. Например, для 50 мл водки стандартная доза (СД) составляет 1,6 СД, а для 150 мл шампанского — 1,3 СД. Далее специалисты предложили формулу потребления алкоголя за неделю — стандартную дозу следует умножить на количество бокалов или рюмок, потом на число дней в неделю, когда употреблялся алкоголь, в итоге получится необходимый результат.



Далее потребление за неделю можно проверить в шкале из трех уровней — низкий риск (для мужчин это 21 СД, для женщин — 14 СД), средний (21-35 СД и 14 – 28 СД соответственно) и высокий риск (35-70 СД и 28-70 СД). Таким образом, употребление для мужчин 3–4 СД в день или 21 СД в неделю несет низкий риск для здоровья. Для женщин безопасная мера это — 2–3 СД в день либо 14 СД в неделю.



Ранее в Минздраве заявляли, что намерены в перспективе указывать допустимые нормы употребления алкоголя на бутылках. Это следует из Стратегии формирования здорового образа жизни, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний, которую также формировали специалисты ГНИЦПМ. В ГНИЦПМ подчеркнули, что для классификации доз напитков и составления шкалы рисков были использованы рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).



Ключевые слова: ГНИЦПМ, алкоголь Специалисты ГНИЦПМ Минздрава рассчитали нормы потребления алкоголя для мужчин и женщин в неделю, которые в перспективе могут быть указаны на бутылках. В нормах определено количество алкоголя, соответствующее низкому, среднему и высокому вреду здоровью, пишут «Известия» . Специалисты сделали расчеты для обычных алкогольных напитков: водки, коньяка, виски, шампанского, коктейля, пива, сухого и крепленого вина.По расчетам ГНИЦПМ, если мужчина будет пить по 1,5 л пива крепостью 4,5 градусов три дня в неделю, то риск будет низким. Та же дозировка на протяжении пяти дней повысит риск до среднего, а ежедневное употребление такого количества пива соответствует высокому риску. Четыре бутылки крепленого вина (18 градусов) объемом 750 мл в неделю для мужчины — это высокий риск, три — средний, а одна — низкий.Рюмку водки объемом 50 мл мужчинам можно пить с низким риском для здоровья два раза в день, женщине при соблюдении уровня безопасности лучше обойтись одной. При превышении этой нормы риск перейдет в средний.Женщине по рекомендациям ГНИЦПМ можно в день выпить два бокала (каждый по 100 мл) сухого вина крепостью 13 градусов. Или бокал шампанского объемом 150 мл. Такие дозы означают низкий риск, даже если выпивать на протяжении всей недели. Ежедневное употреблении 150 мл коктейля крепостью 18 градусов будет иметь низкий риск для мужчин, а для женщин это уже средний риск.Для расчетов медики выделили стандартную для каждого типа продукции дозу — это такое количество напитка, в котором содержится 10 г этилового спирта. Например, для 50 мл водки стандартная доза (СД) составляет 1,6 СД, а для 150 мл шампанского — 1,3 СД. Далее специалисты предложили формулу потребления алкоголя за неделю — стандартную дозу следует умножить на количество бокалов или рюмок, потом на число дней в неделю, когда употреблялся алкоголь, в итоге получится необходимый результат.Далее потребление за неделю можно проверить в шкале из трех уровней — низкий риск (для мужчин это 21 СД, для женщин — 14 СД), средний (21-35 СД и 14 – 28 СД соответственно) и высокий риск (35-70 СД и 28-70 СД). Таким образом, употребление для мужчин 3–4 СД в день или 21 СД в неделю несет низкий риск для здоровья. Для женщин безопасная мера это — 2–3 СД в день либо 14 СД в неделю.Ранее в Минздраве заявляли, что намерены в перспективе указывать допустимые нормы употребления алкоголя на бутылках. Это следует из Стратегии формирования здорового образа жизни, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний, которую также формировали специалисты ГНИЦПМ. В ГНИЦПМ подчеркнули, что для классификации доз напитков и составления шкалы рисков были использованы рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Ключевые слова: Минздрав









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Минздрав определил безопасные нормы потребления алкоголя Специалисты Минздрава рассчитали нормы потребления алкоголя для мужчин и женщин в неделю. В нормах определено количество алкоголя, соответствующее низкому, среднему и высокому вреду здоровью.

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