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 Главная / Новости медицины и фармации

15.06.2017 14:17

Johnson & Johnson приблизилась к выводу на рынок ЛС для терапии гриппа

Экспериментальный препарат компании Johnson & Johnson по итогам клинических исследований II фазы оказался способен в значимой степени снижать вирусную нагрузку у пациентов с гриппом, пишет Reuters. В компании заявили, что их противовирусный препарат пимодивир (pimodivir) предназначен для терапии пациентов, устойчивых к лечению стандартными методами, а также госпитализированных с гриппом больных.

В рамках клинических исследований эффективность и безопасность пимодивира оценивалась при монотерапевтическом применении и использовании в комбинации с осельтамивиром. Для участия в КИ отбирались пациенты с острым неосложненным сезонным гриппом.

Пимодивир, разработанный компанией Vertex, является первым в своем классе ингибитором субъединицы полимеразы PB2 вируса гриппа А. Благодаря новому механизму действия пимодивир может эффективно использоваться в терапии гриппа, устойчивого к существующим противовирусным препаратам.

На сегодняшний день Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендует использовать для лечения гриппа осельтамивир (на рынке доступен под торговым наименованием Тамифлю), занамивир и перамивир.

Ключевые слова: Johnson & Johnson, грипп


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