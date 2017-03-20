Sanofi ежегодно будет вкладывать по 600 млн евро в развитие биотехнологий Компания Sanofi намерена в течение ближайших 2-3 лет ежегодно направлять 600 млн евро на разработку биологических лекарственных препаратов, сообщает



Исполнительный вице-президент французской фармкомпании Филипп Люскан (Philippe Luscan) рассказал, что за последние пять лет Sanofi уже потратила 3,3 млрд евро на исследования в области биологических лекарственных препаратов. Всего за эти годы инвестиции в новую продукцию Sanofi составили 4,7 млрд евро.



Ранее в этом году Sanofi и швейцарская Lonza договорились о совместных инвестициях в размере 270 млн евро в строительство производственной площадки по выпуску моноклональных антител. Завод будет запущен к 2020 году.



Ключевые слова: биотехнологии Компания Sanofi намерена в течение ближайших 2-3 лет ежегодно направлять 600 млн евро на разработку биологических лекарственных препаратов, сообщает Reuters Исполнительный вице-президент французской фармкомпании Филипп Люскан (Philippe Luscan) рассказал, что за последние пять лет Sanofi уже потратила 3,3 млрд евро на исследования в области биологических лекарственных препаратов. Всего за эти годы инвестиции в новую продукцию Sanofi составили 4,7 млрд евро.Ранее в этом году Sanofi и швейцарская Lonza договорились о совместных инвестициях в размере 270 млн евро в строительство производственной площадки по выпуску моноклональных антител. Завод будет запущен к 2020 году.Ключевые слова: Sanofi









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Sanofi ежегодно будет вкладывать по 600 млн евро в развитие биотехнологий В течение ближайших 2-3 лет компания Sanofi будет ежегодно направлять 600 млн евро на разработку биологических лекарственных препаратов. За последние пять лет Sanofi уже потратила 3,3 млрд евро на исследования в области биологических лекарственных препаратов.

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