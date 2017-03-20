В первом чтении принят законопроект об ограничении возраста главврачей Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий предельный возраст 65 лет для замещения должностей руководителей и заместителей руководителей государственных и муниципальных медицинских организаций, информирует



«Законопроектом предлагается установить предельный возраст для замещения должностей руководителей и замруководителей государственных или муниципальных медицинских организаций. Такие должности могут занимать лица не старше 65 лет независимо от времени заключения с ним трудовых договоров», — говорится в пояснительной записке.



Срок пребывания в должности руководителя государственной или муниципальной медицинской организации может быть продлен до 70 лет учредителем по представлению общего собрания работников организации.



Ранее в профсоюзе работников здравоохранения РФ выступили категорически против введения возрастного ценза для главврачей и их заместителей, поскольку законопроект может привести лишь к росту коррупции в этой области.



Ключевые слова: возрастной ценз Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий предельный возраст 65 лет для замещения должностей руководителей и заместителей руководителей государственных и муниципальных медицинских организаций, информирует РИА Новости «Законопроектом предлагается установить предельный возраст для замещения должностей руководителей и замруководителей государственных или муниципальных медицинских организаций. Такие должности могут занимать лица не старше 65 лет независимо от времени заключения с ним трудовых договоров», — говорится в пояснительной записке.Срок пребывания в должности руководителя государственной или муниципальной медицинской организации может быть продлен до 70 лет учредителем по представлению общего собрания работников организации.Ранее в профсоюзе работников здравоохранения РФ выступили категорически против введения возрастного ценза для главврачей и их заместителей, поскольку законопроект может привести лишь к росту коррупции в этой области.Ключевые слова: Госдума









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В первом чтении принят законопроект об ограничении возраста главврачей Госдума приняла в первом чтении законопроект, предлагающий установить предельный возраст для замещения должностей руководителей и заместителей руководителей государственных и муниципальных медицинских организаций до 65 лет.

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