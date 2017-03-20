В первом чтении принят законопроект об ограничении возраста главврачей

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Главная / Новости медицины и фармации
15.06.2017 11:54
В первом чтении принят законопроект об ограничении возраста главврачейГосдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий предельный возраст 65 лет для замещения должностей руководителей и заместителей руководителей государственных и муниципальных медицинских организаций, информирует РИА Новости.
«Законопроектом предлагается установить предельный возраст для замещения должностей руководителей и замруководителей государственных или муниципальных медицинских организаций. Такие должности могут занимать лица не старше 65 лет независимо от времени заключения с ним трудовых договоров», — говорится в пояснительной записке.
Срок пребывания в должности руководителя государственной или муниципальной медицинской организации может быть продлен до 70 лет учредителем по представлению общего собрания работников организации.
Ранее в профсоюзе работников здравоохранения РФ выступили категорически против введения возрастного ценза для главврачей и их заместителей, поскольку законопроект может привести лишь к росту коррупции в этой области.
Ключевые слова: Госдума, возрастной ценз
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