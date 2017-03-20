5000 иностранных врачей захотели работать в России в 2016 году Около пяти тысяч иностранных врачей подали в 2016 году заявления в Росздравнадзор о допуске к работе по специальности в России. Больше половины из них - 2800 человек - в итоге получили такое право, рассказал глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.



По словам Михаила Мурашко, интерес проявляют врачи не только из ближнего зарубежья, но и дальнего - стран Европы, Юго-Восточной Азии, США. «Этот вопрос в последние два года является знаковым, потому что число желающих работать на территории России значительно выросло», - приводит



Он уточнил, что в прошлом и позапрошлом году число врачей и фармацевтов, желающих трудиться в России, было примерно одинаковым, но если сравнивать с показателями пятилетней давности, то окажется, что их количество за это время удвоилось.



Ключевые слова: Около пяти тысяч иностранных врачей подали в 2016 году заявления в Росздравнадзор о допуске к работе по специальности в России. Больше половины из них - 2800 человек - в итоге получили такое право, рассказал глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.По словам Михаила Мурашко, интерес проявляют врачи не только из ближнего зарубежья, но и дальнего - стран Европы, Юго-Восточной Азии, США. «Этот вопрос в последние два года является знаковым, потому что число желающих работать на территории России значительно выросло», - приводит «Российская газета» слова Мурашко.Он уточнил, что в прошлом и позапрошлом году число врачей и фармацевтов, желающих трудиться в России, было примерно одинаковым, но если сравнивать с показателями пятилетней давности, то окажется, что их количество за это время удвоилось.Ключевые слова: Росздравнадзор









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5000 иностранных врачей захотели работать в России в 2016 году В прошлом году около 5 тыс. иностранных врачей подали заявления в Росздравнадзор о допуске к работе по специальности в России. Больше половины из них - 2800 человек - в итоге получили такое право.

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