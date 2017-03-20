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 Главная / Новости медицины и фармации

15.06.2017 10:07

В российских поликлиниках не хватает почти 30% терапевтов

По данным Росстата на конец 2016 года, дефицит терапевтов, работающих в первичном звене здравоохранения, составил 27%, педиатров – 18%, а врачей общей практики – 23%, подсчитали специалисты Фонда независимого мониторинга «Здоровье». По их мнению, эти цифры свидетельствуют о недостаточной доступности медицинской помощи для населения.

«К концу 2016 года в России насчитывалось 47,8 тысяч ставок участковых терапевтов, на которых работало только 34,9 тысяч специалистов. Соответственно, кадровый дефицит среди врачей этого профиля составил более четверти (27%) от необходимого числа», - сообщил директор Фонда «Здоровье», член Центрального штаба ОНФ Эдуард Гаврилов, сославшись на данные Росстата.

По его словам, похожая ситуация сложилась на участках врачей общей практики. Так, в 2016 году из 13,0 тысяч ставок занимали лишь 9,3 тысячи специалистов, а кадровый дефицит составил 23%.

В детских поликлиниках тоже не все благополучно. На 31,4 тысячи ставок участковых педиатров ведут прием лишь 25,8 тысяч педиатров. Здесь нехватка кадров достигает 18%.

«Таким образом, общий дефицит терапевтов, врачей общей практики и педиатров в первичном звене по стране составляет как минимум 22,2 тысячи врачей. Это очень много, учитывая, что первичное звено должно принимать на себя до 70% нагрузки всей системы здравоохранения», - отметил директор Фонда «Здоровье».

Он также сообщил, что ситуация с обеспечением кадрами на конец 2016 года стала хуже, чем была в 2015 году. Тогда дефицит терапевтов и врачей общей практики составлял 26%, а педиатров — 17%. За 2015-2016 годы общее число этих докторов сократилось на 888 человек.

Данные статистики подтверждаются наблюдениями экспертов Фонда, сделанными во время поездок по регионам, добавил Эдуард Гаврилов

«Мы видели немало примеров того, что врачам первичного звена приходится работать с огромной перегрузкой. В детской городской поликлинике №1 города Тверь на три участка работает один педиатр, а в поликлинике Псково-Печерской центральной районной больницы один терапевт обслуживает целых пять участков! Хотелось бы надеяться, что Минздрав и власти регионов смогут принять комплексные меры для исправления этой ситуации», - заключил он.




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