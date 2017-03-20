Регуляторы ЕС, Японии и США синхронизируют требования к регистрации антибиотиков Регуляторные органы Евросоюза, Японии и США договорились о принятии единых требований в отношении данных, необходимых для регистрации новых антибиотиков. Данная мера направлена на упрощение процедуры одобрения новых антибактериальных средств и станет одним из методов борьбы с лекарственной устойчивостью бактерий, говорится



В апреле прошла встреча представителей трех контрольных органов, в рамках которой обсуждались рекомендации по проведению клинических исследований новых антибиотиков, в том числе предназначенных для лечения инфекционных заболеваний, вызванных бактериями с множественной лекарственной устойчивостью. Рабочей группе удалось определить три области, требования к которым могут быть упрощены.



Регуляторы Евросоюза, Японии и США будут вместе работать для обновления и синхронизации методических рекомендации. По результатам работы отдельным фармкомпаниям, занимающимся исследованиями в области новых антибиотикам, будет предложено консультирование по вопросам регистрации.



Ключевые слова: FDA, лекарственная устойчивость, антибиотики, Япония, США, Европа Регуляторные органы Евросоюза, Японии и США договорились о принятии единых требований в отношении данных, необходимых для регистрации новых антибиотиков. Данная мера направлена на упрощение процедуры одобрения новых антибактериальных средств и станет одним из методов борьбы с лекарственной устойчивостью бактерий, говорится на сайте Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).В апреле прошла встреча представителей трех контрольных органов, в рамках которой обсуждались рекомендации по проведению клинических исследований новых антибиотиков, в том числе предназначенных для лечения инфекционных заболеваний, вызванных бактериями с множественной лекарственной устойчивостью. Рабочей группе удалось определить три области, требования к которым могут быть упрощены.Регуляторы Евросоюза, Японии и США будут вместе работать для обновления и синхронизации методических рекомендации. По результатам работы отдельным фармкомпаниям, занимающимся исследованиями в области новых антибиотикам, будет предложено консультирование по вопросам регистрации.Ключевые слова: EMA









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Регуляторы ЕС, Японии и США синхронизируют требования к регистрации антибиотиков Контрольные органы Евросоюза, Японии и США договорились провести совместную работу по оптимизации требований к проведению клинических исследований новых антибиотиков, в том числе предназначенных для лечения инфекционных заболеваний, вызванных бактериями с множественной лекарственной устойчивостью.

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