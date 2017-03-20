«Фармасинтез» запустит производство гормонов в Тюмени В 2017-2019 года российская компания «Фармасинтез» намерена организовать в Тюмени производство гормональных лекарственных препаратов. Выпуск импортозамещающей продукции будет налажен на уже существующих производственных мощностях «Фармасинтеза», сообщается



«В России нет ни одного подобного проекта. Импортозамещение в этой сфере фактически не осуществляется. Наш проект направлен на усиление лекарственной безопасности россиян», - заявил президент группы компаний «Фармасинтез» Викрам Пуния. Начало выпуска препаратов намечено на 2020 год.



Инвестиционные вложения оцениваются в 3 250 млн рублей. Большую часть составят расходы на приобретение оборудования, на проектирование и строительно-монтажные работы, а также на клинические исследования и регистрацию лекарственных препаратов. В рамках проекта предусматривается строительство производственного корпуса площадью 6000 кв. м, создание цеха опытного производства площадью 350 кв. м на базе имеющейся инфраструктуры предприятия, строительство автоматизированного склада.



Ключевые слова: Тюмень, импортозамещение В 2017-2019 года российская компания «Фармасинтез» намерена организовать в Тюмени производство гормональных лекарственных препаратов. Выпуск импортозамещающей продукции будет налажен на уже существующих производственных мощностях «Фармасинтеза», сообщается на сайте правительства Тюменской области «В России нет ни одного подобного проекта. Импортозамещение в этой сфере фактически не осуществляется. Наш проект направлен на усиление лекарственной безопасности россиян», - заявил президент группы компаний «Фармасинтез» Викрам Пуния. Начало выпуска препаратов намечено на 2020 год.Инвестиционные вложения оцениваются в 3 250 млн рублей. Большую часть составят расходы на приобретение оборудования, на проектирование и строительно-монтажные работы, а также на клинические исследования и регистрацию лекарственных препаратов. В рамках проекта предусматривается строительство производственного корпуса площадью 6000 кв. м, создание цеха опытного производства площадью 350 кв. м на базе имеющейся инфраструктуры предприятия, строительство автоматизированного склада.Ключевые слова: Фармасинтез









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«Фармасинтез» запустит производство гормонов в Тюмени В 2020 году «Фармасинтез» намерен приступить к выпуску гормональных лекарственных препаратов на своем заводе в Тюмени. Инвестиционные вложения в организацию импортозамещающего производства оцениваются в 3 250 млн рублей.

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