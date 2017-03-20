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 Главная / Новости медицины и фармации

14.06.2017 15:49

США сэкономили 253 млрд долларов благодаря дженерикам

Благодаря использованию дженериков американская система здравоохранения в 2016 году сэкономила 253 млрд долларов, а за 10 лет – 1,67 трлн долларов, заявили в Ассоциации доступных лекарственных препаратов (AAM). Об этом пишет The Pharma Letter.

Согласно результатам исследования, проведенного QuintilesIMS, максимальная выгода от применения дженериков наблюдается при терапии психических заболеваний (44 млрд долларов), гипертонии (29 млрд) и гиперлипедемии (28 млрд).

Что касается показателей отказа пациентов от назначенного врачом лечения, то в случае оригинальных дорогостоящих лекарственных препаратов, данный показатель на 266% превышает частоту отказа от назначенных дженериков. Данная разница обусловлена стоимостью лекарственных препаратов – примерно 90% дженериков стоят менее 20 долларов за пачку, а среди оригинальных ЛС таких препаратов менее 39%.

Ключевые слова: США, дженерики


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