Аптеки на территории медучреждений могут освободить от уплаты торгового сбора В Мосгордуму внесен законопроект об освобождении от уплаты торгового сбора аптек площадью не более 50 кв. м, которые расположены на территории государственных больниц и поликлиник,



«В большинстве случаев такие аптечные организации арендуют небольшие помещения либо размещаются в специальных киосках и имеют возможность осуществлять свою торговую деятельность исключительно для пациентов указанных медицинских учреждений»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту.



Автором законопроекта выступил депутат Мосгордумы от КПРФ Андрей Клычков. По его словам, инициатива поступила от представителей несетевых аптек.



Проект закона находится на рассмотрении в департаменте экономической политики и развития Москвы, сообщили в пресс-службе ведомства. «Подробнее можно будет говорить после оценки экономических последствий для бюджета города»,— подчеркнули в департаменте.



В Москве торговый сбор был введен 1 июля 2015 года. Ставки для объектов с торговыми залами не более 50 кв. м составляют от 21 тыс. до 60 тыс. рублей в зависимости от района.



Ключевые слова: Москва В Мосгордуму внесен законопроект об освобождении от уплаты торгового сбора аптек площадью не более 50 кв. м, которые расположены на территории государственных больниц и поликлиник, пишет «КоммерсантЪ» «В большинстве случаев такие аптечные организации арендуют небольшие помещения либо размещаются в специальных киосках и имеют возможность осуществлять свою торговую деятельность исключительно для пациентов указанных медицинских учреждений»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту.Автором законопроекта выступил депутат Мосгордумы от КПРФ Андрей Клычков. По его словам, инициатива поступила от представителей несетевых аптек.Проект закона находится на рассмотрении в департаменте экономической политики и развития Москвы, сообщили в пресс-службе ведомства. «Подробнее можно будет говорить после оценки экономических последствий для бюджета города»,— подчеркнули в департаменте.В Москве торговый сбор был введен 1 июля 2015 года. Ставки для объектов с торговыми залами не более 50 кв. м составляют от 21 тыс. до 60 тыс. рублей в зависимости от района.Ключевые слова: аптеки









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Аптеки на территории медучреждений могут освободить от уплаты торгового сбора В Мосгордуму внесен законопроект об освобождении от уплаты торгового сбора аптек площадью не более 50 кв. м, которые расположены на территории государственных больниц и поликлиник.

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