Аптеки на территории медучреждений могут освободить от уплаты торгового сбора

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Главная / Новости медицины и фармации
14.06.2017 14:33
Аптеки на территории медучреждений могут освободить от уплаты торгового сбораВ Мосгордуму внесен законопроект об освобождении от уплаты торгового сбора аптек площадью не более 50 кв. м, которые расположены на территории государственных больниц и поликлиник, пишет «КоммерсантЪ».
«В большинстве случаев такие аптечные организации арендуют небольшие помещения либо размещаются в специальных киосках и имеют возможность осуществлять свою торговую деятельность исключительно для пациентов указанных медицинских учреждений»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Автором законопроекта выступил депутат Мосгордумы от КПРФ Андрей Клычков. По его словам, инициатива поступила от представителей несетевых аптек.
Проект закона находится на рассмотрении в департаменте экономической политики и развития Москвы, сообщили в пресс-службе ведомства. «Подробнее можно будет говорить после оценки экономических последствий для бюджета города»,— подчеркнули в департаменте.
В Москве торговый сбор был введен 1 июля 2015 года. Ставки для объектов с торговыми залами не более 50 кв. м составляют от 21 тыс. до 60 тыс. рублей в зависимости от района.
Ключевые слова: аптеки, Москва
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