На Startup Village обсудили глобальные тренды в сфере здравоохранения

В рамках конференции Startup Village 2017 Московский Международный Медицинский Кластер провел круглый стол «В поиске новых технологий и моделей оказания медицинских услуг», который собрал российских и международных экспертов и представителей крупных игроков рынка. Спикеры обсудили основные тренды развития глобального и отечественного здравоохранения, а также возможную трансформацию моделей оказания медицинской помощи в будущем.



Участниками дискуссии стали генеральный директор Фонда Международного Медицинского Кластера Михаил Югай, независимый директор Института Стволовых Клеток Человека, заместитель генерального директора Nextgen Борис Майзель, генеральный директор Atlas Biomed Group Сергей Мусиенко, член комитета по стратегии группы компаний ИНВИТРО, директор по развитию 3D Bioprinting Solutions Дмитрий Фадин, эксперт глобальной Практики здравоохранения The Boston Consulting Group Пратик Ша и директор московского представительства The Boston Consulting Group Екатерина Тимофеева.



Пратик Ша рассказал об основных трендах глобального рынка медицинских услуг, сделав акцент на продолжающемся процессе старения населения и растущем интересе пациентов к медицине: «Люди начинают активно интересоваться своим здоровьем. Медицина сегодня ― это не просто лечение, но прежде всего профилактика заболеваний и способ сохранения здоровья. Под влиянием этих трендов меняется и лицо рынка. Все больше игроков объединяют усилия для повышения эффективности и наращивания ресурсов. Компании, которые 5-7 лет назад были конкурентами, сегодня становятся партнерами». Михаил Югай также отметил изменение психологических установок пациентов по отношению к собственному здоровью: «Мы видим, что здоровье капитализируется. Идет смена патерналистской модели на концепцию «здоровья как индивидуального капитала», который можно сохранять и преумножать».



На фоне глобальных трендов российских рынок здравоохранения отличается локальными особенностями, согласились участники круглого стола. «Мы гораздо меньше, чем все остальное здравоохранение, смотрим в будущее. Горизонт планирования упирается в очень краткосрочный период, всего 1-3 года, в то время как для серьезных европейских компаний мы говорим про 10 лет. Медицинские проекты – длинные, с долгосрочной окупаемостью, и недостаток стратегического планирования – это чисто локальная, российская черта», ― сказал Дмитрий Фадин.



Медицина в России, как и во всем мире, трансформируется под влиянием новых технологий. «Технологии очень серьезно меняют модели оказания медицинской помощи. Например, дополненная реальность сегодня – растущий сектор экономики, который измеряется миллиардами долларов», ― отметил Борис Майзель. Сергей Мусиенко добавил, что Россия традиционно имеет конкурентоспособную научную базу в ряде направлений медицины, однако практическое внедрение технологий нередко осложняется: «В модных сейчас областях биоинформатики, исследования генома, анализа больших данных у нас довольно сильные научные школы. Но во всех технологических вещах мы являемся прямыми потребителями hardware и практически ничего не производим сами. Например, если говорить о геномных исследованиях, мы целиком зависим от поставок реагентов, оборудования. Это сильно удорожает продукты, которые мы внедряем в практику».



Дмитрий Фадин также высказал опасения по поводу набирающего оборота сегмента телемедицины: «Я как врач могу сказать, что на прием пациента дистанционным способом у меня уйдет больше времени, чем на личный прием. А все считают, что телемедицина сильно экономит деньги. Конечно, так или иначе, эти технологии найдут место в жизни, модели появятся, просто их надо нащупать».



В заключение дискуссии Михаил Югай рассказал участникам круглого стола о целях развития Московского Международного Медицинского Кластера: «Мы рассматриваем МММК как большой образовательный проект. На территории кластера могут появляться точные копии западных клиник, которые работают с теми же самыми врачами, лекарствами, оборудованием, стандартами и протоколами, по которым они работают у себя за рубежом. При этом у нас будет до 30% иностранного персонала, а остальные доктора будут российскими. По сути мы получим большой тренинговый центр, где наши врачи работают бок о бок с иностранными коллегами и впитывают международную культуру и философию лечения».



Фото: МММК





Последние новости

