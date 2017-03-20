ВОЗ подтвердила две вспышки полиомиелита в Конго В Конго зафиксированы две независимые вспышки полиовируса вакцинного происхождения.



Сообщение о вспышке полиомиелита в Конго поступило через неделю после того, как стало известно о распространении полиовируса вакцинного происхождения



«ВОЗ оценивает риск дальнейшего распространения вируса полиомиелита в Конго как высокий. Вероятность распространения данных штаммов на международном уровне – средняя», - заявили в Организации здравоохранения.



В 2010 году в Конго произошла острая вспышка полиомиелита со 120 случаями острого вялого паралича и 58 случаями смерти. Вспышка болезни произошла в результате ввоза полиовируса. До этого последний случай эндемического полиомиелита был зарегистрирован в Конго в 2000 году.



Сегодня эндемичными по полиомиелиту остаются Нигерия, Афганистан и Пакистан. Международные организации предпринимают серьезные усилия по элиминации опасной инфекции. В случае успеха предпринимаемых мер, полиомиелит станет вторым полностью ликвидированным инфекционным заболеванием в мире после оспы.



Ключевые слова: Конго, ВОЗ В Конго зафиксированы две независимые вспышки полиовируса вакцинного происхождения. Специалисты ВОЗ лабораторно подтвердили полиомиелит у двух пяти человек в двух различных провинциях страны.Сообщение о вспышке полиомиелита в Конго поступило через неделю после того, как стало известно о распространении полиовируса вакцинного происхождения в Сирии . Во всех случаях вспышка вируса стала возможной из-за недостаточного охвата вакцинацией.«ВОЗ оценивает риск дальнейшего распространения вируса полиомиелита в Конго как высокий. Вероятность распространения данных штаммов на международном уровне – средняя», - заявили в Организации здравоохранения.В 2010 году в Конго произошла острая вспышка полиомиелита со 120 случаями острого вялого паралича и 58 случаями смерти. Вспышка болезни произошла в результате ввоза полиовируса. До этого последний случай эндемического полиомиелита был зарегистрирован в Конго в 2000 году.Сегодня эндемичными по полиомиелиту остаются Нигерия, Афганистан и Пакистан. Международные организации предпринимают серьезные усилия по элиминации опасной инфекции. В случае успеха предпринимаемых мер, полиомиелит станет вторым полностью ликвидированным инфекционным заболеванием в мире после оспы.Ключевые слова: полиомиелит









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ВОЗ подтвердила две вспышки полиомиелита в Конго Специалисты ВОЗ лабораторно подтвердили полиомиелит у двух пяти человек в двух различных провинциях страны.

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