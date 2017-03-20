Позитивные тенденции отмечены на рынке антигистаминных препаратов

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Главная / Новости медицины и фармации
14.06.2017 12:21
Позитивные тенденции отмечены на рынке антигистаминных препаратовВ России с мая 2016 года по апрель 2017 года объем потребления антигистаминных ЛС для системного использования достиг 13 млрд рублей в ценах конечного потребления, в упаковках уровень спроса превысил 72 млн. Динамика аптечных продаж за последние 12 календарных месяцев превысила показатели 2016 года, что говорит о наметившейся тенденции роста спроса на препараты рассматриваемой категории.
Прирост объемов аптечной реализации препаратов, предназначенных для борьбы с аллергией, по отношению к сопоставимому периоду 2016 года составил 11% в стоимостном выражении и 8% - в натуральном. Об этом свидетельствуют данные QuintilesIMS, проанализированные специалистами Remedium.
Около четверти от общего объема продаж в рублях и упаковках среди антигистаминных ЛС для системного использования приходится на препараты с действующим веществом цетиризин. Совокупный объем потребления лекарств указанного МНН вырос по итогам периода с мая 2016 г. по апрель 2017 года на 19% в стоимостном выражении и 16% - в натуральном.
Ключевые слова: аналитика Remedium
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