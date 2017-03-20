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14.06.2017 11:03

«Катрен» наращивает онлайн-продажи

Проект apteka.ru для группы «Катрен перешел из разряда маркетинговых в статус стратегических: в 2016 г. заказы, совершенные пользователями сервиса, выросли вдвое год к году до 5,2 млрд рублей, пишут «Ведомости».

Интернет-сервис apteka.ru был запущен в 2013 году. Он позволяет заказать лекарство, а затем забирать их в аптеке из числа партнеров группы. На конец 2016 г. их было более 13 300 по всей стране. По данным Data Insight, у сервиса первое место в категории «красота и здоровье».

В 2016 г. количество посещений выросло на 69% до 59,8 млн, заказов - на 93% до 3,6 млн, по данным «Катрена». Средний чек Data Insight оценивает в 1540 руб. Правда, пока в общей выручке группы «Катрен» в 239 млрд рублей за прошлый год на продажи через apteka.ru приходится немногим более 2%.

В целом продажи интернет-аптек в 2016 году выросли на 48%, свидетельствуют данные Data Insight.

Ключевые слова: Катрен, онлайн-аптеки


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