В Томске разработан новый прибор для дробления желчных камней
Томская инновационная компания «МедЛайн» начинает продвижение нового импульсного литотриптора для дробления желчных камней на российский и международный рынок.
«Электроимпульсное дробление камней в желчных протоках, для которого предназначен прибор, — это новый, малоинвазивный и относительно недорогой метод, не вызывающий повреждения тканей и не требующий длительной реабилитации пациента», — поясняет директор компании «МедЛайн» Светлана Мужецкая.
Она рассказала, что еще в 2005 году компания впервые зарегистрировала в России прибор «Уролит» для дробления урологических камней электроимпульсным методом, который был создан при поддержке программы «Старт» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.На сегодняшний день более 200 урологических приборов успешно работают в РФ и СНГ. В 2013 году совместно с корпорацией «РОСНАНО» был начат проект по созданию прибора для лечения пациентов с желчекаменной болезнью. Индустриальным партнером проекта выступила томская компания «Передовые порошковые технологии».
Доклинические испытания проходили в Сибирском государственном медицинском университете (СибГМУ) в Томске, регистрация и клинические испытания — в Москве. На стадии доработки прибора, его коммерциализации и продвижения на рынок подключилась компания «МедЛайн».
«Это международный проект с участием израильских партнеров, — подчеркивает Светлана Мужецкая. — Мы создали прибор согласно всем медицинским директивам Европейского Союза, прошли сертификацию по ИСО 13485, получили знак СЕ и имеем право продавать прибор в Европе. В сентябре прошлого года регистрационное удостоверение на новый прибор получено и в России».
Основная часть аппарата — генератор высоковольтных импульсов. К нему присоединяется гибкий зонд-электрод, который через эндоскоп подводят вплотную к камню и под контролем зрения производят дробление. Когда в камне накапливается достаточно дефектов, камень разрушается изнутри, не повреждая окружающие органы. Потом импульсы можно подавать в отдельные частички камня, фрагментировать их до минимального размера, которые могут выходить естественным путем. Прибор оснащен гибкими и тонкими зондами разной длины и диаметра, которые позволяют работать с любым эндоскопическим оборудованием.
«Есть несколько альтернатив полостной операции при желчекаменной болезни, — объясняет Светлана Мужецкая. — Лазерные технологии дробления камней, которые сейчас активно развиваются - довольно дорогие, механические и гидравлические — травматичные для человека. Наш аппарат в пять раз дешевле ближайшего по функциям лазера, не уступает ему по эффективности и более надежен и безопасен».
Сейчас новый томский прибор используют врачи в Екатеринбурге, по одному прибору находится в Израиле и СибГМУ, еще по одному планируется передать в клиники Москвы и Санкт-Петербурга. В феврале 2018 года томские разработчики представят новый прибор для дробления желчных камней и опыт его использования на съезде эндоскопических хирургов в Москве. Прибор запатентован как в России, так и за рубежом.
«У нас большие планы, - говорит директор «МедЛайн». - Мы хотим создать линейку приборов для импульсного дробления органоминеральных конкрементов в разных жизненно-важных органах человека. Они уже используются в урологии и эндоскопии, а будут использоваться в кардиохирургии, флебологии и других направлениях, где можно проводить эндоскопические методы лечения, улучшая качество жизни людей. Мы также не остановимся в продвижении нашего уникального оборудования на зарубежный рынок, где новым прибором уже заинтересовались врачи и дистрибьюторские медицинские компании из разных стран».
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