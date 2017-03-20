Первая Всероссийская научно-практическая конференция «Инфекция Helicobacter pylori: прошлое, настоящее и будущее» Санкт-Петербург 15 июня 2017 г.

Санкт-Петербург 15 июня 2017 г. Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Инфекция Helicobacter pylori: прошлое, настоящее и будущее».



Проблема заболеваний, ассоциированных с Helicobacter pylori, вот уже более тридцати лет не теряет актуальности в связи с высокой распространенностью возбудителя во многих странах мира, признанием H. pylori канцерогеном первого порядка, а также в связи с постоянной необходимостью совершенствовать подходы к лечению данной категории пациентов вследствие роста антибиотикорезистентности микроорганизма к традиционно используемым антибиотикам. Многообразие механизмов развития и клинических проявлений заболеваний, ассоциированных с H.pylori, в любом возрасте вызывает трудности диагностики и обуславливает необходимость индивидуального подбора терапии и также мультидисциплинарного подхода к решению данной проблемы, привлекая внимание терапевтов, педиатров, гастроэнтерологов, инфекционистов, микробиологов, специалистов лабораторной службы.



На конференции будут рассмотрены современные подходы к диагностике, лечению и профилактике заболеваний, ассоциированных с Helicobacter pylori, а также проблемы и научно-прикладные задачи, требующие решения в будущем.



Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Инфекция Helicobacter pylori: прошлое, настоящее и будущее».Проблема заболеваний, ассоциированных с Helicobacter pylori, вот уже более тридцати лет не теряет актуальности в связи с высокой распространенностью возбудителя во многих странах мира, признанием H. pylori канцерогеном первого порядка, а также в связи с постоянной необходимостью совершенствовать подходы к лечению данной категории пациентов вследствие роста антибиотикорезистентности микроорганизма к традиционно используемым антибиотикам. Многообразие механизмов развития и клинических проявлений заболеваний, ассоциированных с H.pylori, в любом возрасте вызывает трудности диагностики и обуславливает необходимость индивидуального подбора терапии и также мультидисциплинарного подхода к решению данной проблемы, привлекая внимание терапевтов, педиатров, гастроэнтерологов, инфекционистов, микробиологов, специалистов лабораторной службы.На конференции будут рассмотрены современные подходы к диагностике, лечению и профилактике заболеваний, ассоциированных с Helicobacter pylori, а также проблемы и научно-прикладные задачи, требующие решения в будущем. Президент конференции Суворов А.Н, д.м.н.,

профессор, член-корреспондент РАН НАУЧНАЯ ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ

Эволюция представлений о Helicobacter pylori

Генетические особенности Helicobacter pylori

Вопросы патогенности и канцерогенности Helicobacter pylori

Эпидемиология Helicobacter pylori у детей и взрослых

Заболевания, ассоциированные с Helicobacter pylori у пациентов разного возраста.

Методы диагностики Helicobacter pylori

Особенности эрадикационой терапии у пациентов разного возраста, в том числе использование новых антибиотиков

Альтернативные варианты лечения заболеваний, ассоциированных с Helicobacter pylori (использование пробиотиков, бактериоцинов, лазеротетарпия и т.п.)

Инфекция Helicobacter pylori и микробиота желудочно-кишечного тракта

Перспективы разработки вакцин против Helicobacter pylori

Протоколы (Российские и международные) ведения пациентов, страдающих заболеваниями, ассоциированными с инфекцией Helicobacter pylori

Профилактика заболеваний, ассоциированных с Helicobacter pylori ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Президент: Суворов А.Н, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН Вице-президенты: Новикова В.П. (д.м.н, проф.) Симаненков В.И. (заслуженный работник Высшей школы РФ, д.м.н., проф. Сопредседатели: Ивашкин В.Т. (д.м.н., проф., академик РАН) Лазебник Л.Б. (д.м.н., проф.) Софронов Г.А. (д.м.н., проф., академик РАН) Шендеров Б.А. (д.м.н., проф.)

НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ



Bomba А. (professor) (Словакия)

Kamiya S. (professor) (Япония)

Аничков Н.М., член-корр., РАН,

д.м.н., проф. (Санкт-Петербург)

Бакулин И.Г. (д.м.н., проф.)

Бакулина Н.В. (д.м.н., проф.)

Барановский А.Ю. (д.м.н., проф.)

Барышникова Н.В. (к.м.н., доц.)

Бельмер С.В., д.м.н., проф. (Москва)

Волынец Г.В., д.м.н., проф. (Москва)

Гриневич В.Б. (д.м.н., проф.)

Гурова М.М., д.м.н., проф. (Белгород)

Гончар Н.В., д.м.н., проф. (Санкт-Петербург)

Дмитриев А.В. (д.б.н., профессор РАН)

Звягин А.А. (д.м.н., доц.)

Кильдиярова Р.Р., д.м.н., проф. (Ижевск)

Корниенко Е.А. (д.м.н., проф.)

Лапин С.В., к.м.н., доц. (Санкт-Петербург)

Ларионова В.И., д.м.н., проф. (Санкт-Петербург)

Лукушкина Е.Ф., д.м.н., проф. (Нижний Новгород)

Макарова И.В., к.м.н., доц. (Санкт-Петербург)

Мельникова И.Ю., д.м.н., проф. (Санкт-Петербург)

Мехтиев С.Н. (д.м.н, проф.)

Нижевич А.А. (Уфа) (д.м.н., проф.)

Никитина И.Л., д.м.н., проф. (Санкт-Петербург)

Орешко Л.С., д.м.н., проф. (Санкт-Петербург)

Пасечников В.Д. (Ставрополь)

Решетников О.В. (д.м.н.)

Саблин О.А. (д.м.н, проф.)

Спивак С.М., д.м.н., проф. (Ярославль)

Тихонова Н.К., д.м.н., проф. (Смоленск)

Ткаченко Е.И. (д.м.н., проф., з.д.н.)

Тотолян А.А. (д.м.н., проф., академик РАН)

Успенский Ю.П. (д.м.н., проф.)

Файзуллина Р.А., д.м.н., проф. (Казань)

Хавкин А.И., д.м.н., проф. (Москва)

Хорошинина Л.П. (д.м.н., проф.)

Шемеровский К.А. (д.м.н.)

Щербаков П.Л. (д.м.н., проф.)



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины», Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 71



Технический секретарь Карандашова Наталья Эдуардовна

Официальный сайт

Официальный организатор ООО «ИнформМед»





ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины», Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 71Технический секретарь Карандашова Наталья ЭдуардовнаОфициальный сайт www.inform-med.ru Официальный организатор ООО «ИнформМед»









Последние новости



В начале 2017 года сократились закупки по программе льготного лекарственного обеспечения В первом квартале 2017 года объемы закупок по программе льготного лекарственного обеспечения составили 31,5 млрд рублей, что на 26,8% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Политика импортозамещения отразилась и на структуре закупок лекарственных препаратов.

30% населения Земли страдает от избыточного веса По подсчетам ученых, с 1980-х годов распространенность ожирения удвоилась в 70 странах. При этом примерно 2,2 млрд людей во всех странах мира имело лишний вес в 2015 году, а их количество неуклонно растет. Кроме того, примерно 100 млн детей и около 600 млн взрослых имеет крайние формы ожирения, то есть ИМТ более 30.

Минздрав заявил об отсутствии у Роспотребнадзора полномочий по медико-санитарному обеспечению граждан Минздрав направил в Роспотребнадзор письмо, в котором сообщил, что положение об этой федеральной службе (утверждено постановлением правительства РФ в 2004 году) «не определяет полномочий по организации оказания медпомощи и не возлагает на Роспотребнадзор функций по медико-санитарному обеспечению граждан».

«Нацимбио» реализует в Челябинской области сразу несколько проектов Национальная иммунобиологическая компания» планирует создать в Челябинской области сеть центров по сбору плазмы крови, лабораторный комплекс для проведения медицинских анализов и площадку для производства медицинских инструментов.