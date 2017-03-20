Первая Всероссийская научно-практическая конференция «Инфекция Helicobacter pylori: прошлое, настоящее и будущее»
Санкт-Петербург 15 июня 2017 г.
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Инфекция Helicobacter pylori: прошлое, настоящее и будущее».
Проблема заболеваний, ассоциированных с Helicobacter pylori, вот уже более тридцати лет не теряет актуальности в связи с высокой распространенностью возбудителя во многих странах мира, признанием H. pylori канцерогеном первого порядка, а также в связи с постоянной необходимостью совершенствовать подходы к лечению данной категории пациентов вследствие роста антибиотикорезистентности микроорганизма к традиционно используемым антибиотикам. Многообразие механизмов развития и клинических проявлений заболеваний, ассоциированных с H.pylori, в любом возрасте вызывает трудности диагностики и обуславливает необходимость индивидуального подбора терапии и также мультидисциплинарного подхода к решению данной проблемы, привлекая внимание терапевтов, педиатров, гастроэнтерологов, инфекционистов, микробиологов, специалистов лабораторной службы.
На конференции будут рассмотрены современные подходы к диагностике, лечению и профилактике заболеваний, ассоциированных с Helicobacter pylori, а также проблемы и научно-прикладные задачи, требующие решения в будущем.
Президент конференции Суворов А.Н, д.м.н.,
профессор, член-корреспондент РАН
НАУЧНАЯ ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ
Эволюция представлений о Helicobacter pylori
Генетические особенности Helicobacter pylori
Вопросы патогенности и канцерогенности Helicobacter pylori
Эпидемиология Helicobacter pylori у детей и взрослых
Заболевания, ассоциированные с Helicobacter pylori у пациентов разного возраста.
Методы диагностики Helicobacter pylori
Особенности эрадикационой терапии у пациентов разного возраста, в том числе использование новых антибиотиков
Альтернативные варианты лечения заболеваний, ассоциированных с Helicobacter pylori (использование пробиотиков, бактериоцинов, лазеротетарпия и т.п.)
Инфекция Helicobacter pylori и микробиота желудочно-кишечного тракта
Перспективы разработки вакцин против Helicobacter pylori
Протоколы (Российские и международные) ведения пациентов, страдающих заболеваниями, ассоциированными с инфекцией Helicobacter pylori
Профилактика заболеваний, ассоциированных с Helicobacter pylori
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Президент: Суворов А.Н, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН
Вице-президенты: Новикова В.П. (д.м.н, проф.) Симаненков В.И. (заслуженный работник Высшей школы РФ, д.м.н., проф.
Сопредседатели: Ивашкин В.Т. (д.м.н., проф., академик РАН) Лазебник Л.Б. (д.м.н., проф.) Софронов Г.А. (д.м.н., проф., академик РАН) Шендеров Б.А. (д.м.н., проф.)
НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ
Bomba А. (professor) (Словакия)
Kamiya S. (professor) (Япония)
Аничков Н.М., член-корр., РАН,
д.м.н., проф. (Санкт-Петербург)
Бакулин И.Г. (д.м.н., проф.)
Бакулина Н.В. (д.м.н., проф.)
Барановский А.Ю. (д.м.н., проф.)
Барышникова Н.В. (к.м.н., доц.)
Бельмер С.В., д.м.н., проф. (Москва)
Волынец Г.В., д.м.н., проф. (Москва)
Гриневич В.Б. (д.м.н., проф.)
Гурова М.М., д.м.н., проф. (Белгород)
Гончар Н.В., д.м.н., проф. (Санкт-Петербург)
Дмитриев А.В. (д.б.н., профессор РАН)
Звягин А.А. (д.м.н., доц.)
Кильдиярова Р.Р., д.м.н., проф. (Ижевск)
Корниенко Е.А. (д.м.н., проф.)
Лапин С.В., к.м.н., доц. (Санкт-Петербург)
Ларионова В.И., д.м.н., проф. (Санкт-Петербург)
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