Главная / Новости медицины и фармации В начале 2017 года сократились закупки по программе льготного лекарственного обеспечения В первом квартале 2017 года объемы закупок по программе льготного лекарственного обеспечения составили 31,5 млрд рублей, что на 26,8% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом свидетельствуют данные мониторинга DSM Group, поступившие в распоряжение редакции Remedium.



По словам генерального директора DSM Group Сергея Шуляка, объем закупок в упаковках также снизился на 20%, в итоге за январь-март 2017 года было приобретено только 22,7 млн упаковок препаратов, что на 5,7 млн упаковок меньше, чем за первые три месяца 2016 года.



В 2017 году правительством РФ был одобрен бюджет, согласно которому впервые затраты по программе «7 нозологий» сократились. Правительство планирует начать экономить средства за счет импортозамещения. Это оказало достаточно серьезное влияние на сокращение объемов закупок как в стоимостном, так и в натуральном выражении. В 1 квартале 2017 года на препараты, которые входят в список ВЗН, было затрачено 17,6 млрд рублей, что на 35,1% меньше, чем в январе-марте 2016 года. В натуральном выражении объем приобретенных лекарственных препаратов за первые 3 месяца 2017 составил 1,1 млн упаковок (в сравнении с аналогичным периодом 2016 года закупки сократились на 52,3%).



Политика импортозамещения, активно реализуемая правительством в последние годы, отразилась и на структуре закупок лекарственных препаратов. Российским компаниям удалось значительно укрепиться на рынке как в программе ВЗН, так и в льготном лекарственном обеспечении в целом.



В целом по программе льготного лекарственного обеспечения в 1 квартале 2017 года доля препаратов отечественного производства в натуральном выражении составила 56,4% против 50,1% в январе-марте 2016 года. Однако импортные препараты традиционно обладают более высокой стоимостью (одна упаковка препарата зарубежного производства обходилась государству при закупке в 2154 рубля, в то время, как отечественные лекарственные средства стоили в 2,7 раз дешевле: лишь 793 рубля). В результате такого расхождения в ценах зарубежные компании опережают отечественные по объему закупок в стоимостном выражении (67,7% против 32,3%).



Объем государственных закупок по ОНЛС (Обеспечение необходимыми лекарственными средствами) в 1 квартале 2017 года составил 14,0 млрд рублей, что на 12,9% меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года. В натуральном выражении наблюдалось более существенное сокращение объема приобретаемых средств - 17,3%, в результате в аптеки для льготных категорий граждан завезено 21,7 млн упаковок лекарств. По подпрограмме ОНЛС доля отечественных препаратов выросла как в стоимостном выражении (с 21,1% до 26,8%), так и в натуральном (с 52,7% до 57,8%). В целом в программе в 1 квартале 2017 года участвовало 295 фирм-производителей. В рейтинге производителей по ОНЛС в основном представлены иностранные компании. Исключение составляет компания, занявшая 5 строчку, - «Биокад» и корпорация «Натива», расположившаяся на 7 позиции в рейтинге.



Ключевые слова: льготное лекарственное обеспечение В первом квартале 2017 года объемы закупок по программе льготного лекарственного обеспечения составили 31,5 млрд рублей, что на 26,8% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом свидетельствуют данные мониторинга DSM Group, поступившие в распоряжение редакции Remedium.По словам генерального директора DSM Group Сергея Шуляка, объем закупок в упаковках также снизился на 20%, в итоге за январь-март 2017 года было приобретено только 22,7 млн упаковок препаратов, что на 5,7 млн упаковок меньше, чем за первые три месяца 2016 года.В 2017 году правительством РФ был одобрен бюджет, согласно которому впервые затраты по программе «7 нозологий» сократились. Правительство планирует начать экономить средства за счет импортозамещения. Это оказало достаточно серьезное влияние на сокращение объемов закупок как в стоимостном, так и в натуральном выражении. В 1 квартале 2017 года на препараты, которые входят в список ВЗН, было затрачено 17,6 млрд рублей, что на 35,1% меньше, чем в январе-марте 2016 года. В натуральном выражении объем приобретенных лекарственных препаратов за первые 3 месяца 2017 составил 1,1 млн упаковок (в сравнении с аналогичным периодом 2016 года закупки сократились на 52,3%).Политика импортозамещения, активно реализуемая правительством в последние годы, отразилась и на структуре закупок лекарственных препаратов. Российским компаниям удалось значительно укрепиться на рынке как в программе ВЗН, так и в льготном лекарственном обеспечении в целом.В целом по программе льготного лекарственного обеспечения в 1 квартале 2017 года доля препаратов отечественного производства в натуральном выражении составила 56,4% против 50,1% в январе-марте 2016 года. Однако импортные препараты традиционно обладают более высокой стоимостью (одна упаковка препарата зарубежного производства обходилась государству при закупке в 2154 рубля, в то время, как отечественные лекарственные средства стоили в 2,7 раз дешевле: лишь 793 рубля). В результате такого расхождения в ценах зарубежные компании опережают отечественные по объему закупок в стоимостном выражении (67,7% против 32,3%).Объем государственных закупок по ОНЛС (Обеспечение необходимыми лекарственными средствами) в 1 квартале 2017 года составил 14,0 млрд рублей, что на 12,9% меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года. В натуральном выражении наблюдалось более существенное сокращение объема приобретаемых средств - 17,3%, в результате в аптеки для льготных категорий граждан завезено 21,7 млн упаковок лекарств. По подпрограмме ОНЛС доля отечественных препаратов выросла как в стоимостном выражении (с 21,1% до 26,8%), так и в натуральном (с 52,7% до 57,8%). В целом в программе в 1 квартале 2017 года участвовало 295 фирм-производителей. В рейтинге производителей по ОНЛС в основном представлены иностранные компании. Исключение составляет компания, занявшая 5 строчку, - «Биокад» и корпорация «Натива», расположившаяся на 7 позиции в рейтинге.Ключевые слова: DSM Group



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В начале 2017 года сократились закупки по программе льготного лекарственного обеспечения В первом квартале 2017 года объемы закупок по программе льготного лекарственного обеспечения составили 31,5 млрд рублей, что на 26,8% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Политика импортозамещения отразилась и на структуре закупок лекарственных препаратов. 30% населения Земли страдает от избыточного веса По подсчетам ученых, с 1980-х годов распространенность ожирения удвоилась в 70 странах. При этом примерно 2,2 млрд людей во всех странах мира имело лишний вес в 2015 году, а их количество неуклонно растет. Кроме того, примерно 100 млн детей и около 600 млн взрослых имеет крайние формы ожирения, то есть ИМТ более 30. Минздрав заявил об отсутствии у Роспотребнадзора полномочий по медико-санитарному обеспечению граждан Минздрав направил в Роспотребнадзор письмо, в котором сообщил, что положение об этой федеральной службе (утверждено постановлением правительства РФ в 2004 году) «не определяет полномочий по организации оказания медпомощи и не возлагает на Роспотребнадзор функций по медико-санитарному обеспечению граждан». «Нацимбио» реализует в Челябинской области сразу несколько проектов Национальная иммунобиологическая компания» планирует создать в Челябинской области сеть центров по сбору плазмы крови, лабораторный комплекс для проведения медицинских анализов и площадку для производства медицинских инструментов. Использование ингибиторов альдоредуктазы снижает кардиотоксичность доксорубицина Сочетанное применение ингибиторов альдоредуктазы сокращает образование свободных радикалов, способствующих кардиотоксичности. Перспективность данного подхода была продемонстрирована в рамках лабораторных экспериментов с использованием клеточных линий колоректального рака человека.



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