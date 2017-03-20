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 Главная / Новости медицины и фармации

13.06.2017 17:19

30% населения Земли страдает от избыточного веса

Более 2 млрд детей и взрослых во все мире имеют проблемы со здоровьем, связанные с избыточной массой тела и ожирением, при этом все большее количество людей умирает из-за этих заболеваний. К такому выводу пришли авторы материала, опубликованного в The New England Journal of Medicine, пишет MedicslXpress.

В работе анализируется информация по распространенности избыточной массы тела и ожирения за 1980-2015 гг, собранная в 195 странах и регионах. По подсчетам ученых, с 1980-х годов распространенность ожирения удвоилась в 70 странах. При этом примерно 2,2 млрд людей во всех странах мира имело лишний вес в 2015 году, а их количество неуклонно растет. Кроме того, примерно 100 млн детей и около 600 млн взрослых имеет крайние формы ожирения, то есть ИМТ более 30.

Среди стран лидером по распространенности ожирения среди детей стали США – около 13% молодежи этой страны имеет диагностированное ожирение. По количеству взрослых пациентов с ожирением лидирует Египет – 35% взрослого населения страны страдает от лишнего веса.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что заболеваемость ожирением среди взрослого населения России с 2011 по 2015 года увеличилась в 2,3 раза, при этом прогнозируется тенденция к росту этого показателя. В докладе Роспотребнадзора указано, что рост заболеваемости — следствие несбалансированного питания россиян. «Проведенный органами Роспотребнадзора анализ показывает имеющие место общие для подавляющего большинства регионов проблемы, связанные с недостаточным поступлением с пищей в организм человека жизненно важных макро- и микроэлементов и избыточным — простых углеводов», — сказано в документе.

Ключевые слова: ожирение


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