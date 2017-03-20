30% населения Земли страдает от избыточного веса Более 2 млрд детей и взрослых во все мире имеют проблемы со здоровьем, связанные с избыточной массой тела и ожирением, при этом все большее количество людей умирает из-за этих заболеваний. К такому выводу пришли авторы материала, опубликованного в The New England Journal of Medicine, пишет



В работе анализируется информация по распространенности избыточной массы тела и ожирения за 1980-2015 гг, собранная в 195 странах и регионах. По подсчетам ученых, с 1980-х годов распространенность ожирения удвоилась в 70 странах. При этом примерно 2,2 млрд людей во всех странах мира имело лишний вес в 2015 году, а их количество неуклонно растет. Кроме того, примерно 100 млн детей и около 600 млн взрослых имеет крайние формы ожирения, то есть ИМТ более 30.



Среди стран лидером по распространенности ожирения среди детей стали США – около 13% молодежи этой страны имеет диагностированное ожирение. По количеству взрослых пациентов с ожирением лидирует Египет – 35% взрослого населения страны страдает от лишнего веса.



Ранее Роспотребнадзор



Ключевые слова: Более 2 млрд детей и взрослых во все мире имеют проблемы со здоровьем, связанные с избыточной массой тела и ожирением, при этом все большее количество людей умирает из-за этих заболеваний. К такому выводу пришли авторы материала, опубликованного в The New England Journal of Medicine, пишет MedicslXpress В работе анализируется информация по распространенности избыточной массы тела и ожирения за 1980-2015 гг, собранная в 195 странах и регионах. По подсчетам ученых, с 1980-х годов распространенность ожирения удвоилась в 70 странах. При этом примерно 2,2 млрд людей во всех странах мира имело лишний вес в 2015 году, а их количество неуклонно растет. Кроме того, примерно 100 млн детей и около 600 млн взрослых имеет крайние формы ожирения, то есть ИМТ более 30.Среди стран лидером по распространенности ожирения среди детей стали США – около 13% молодежи этой страны имеет диагностированное ожирение. По количеству взрослых пациентов с ожирением лидирует Египет – 35% взрослого населения страны страдает от лишнего веса.Ранее Роспотребнадзор заявил , что заболеваемость ожирением среди взрослого населения России с 2011 по 2015 года увеличилась в 2,3 раза, при этом прогнозируется тенденция к росту этого показателя. В докладе Роспотребнадзора указано, что рост заболеваемости — следствие несбалансированного питания россиян. «Проведенный органами Роспотребнадзора анализ показывает имеющие место общие для подавляющего большинства регионов проблемы, связанные с недостаточным поступлением с пищей в организм человека жизненно важных макро- и микроэлементов и избыточным — простых углеводов», — сказано в документе.Ключевые слова: ожирение









Последние новости



В начале 2017 года сократились закупки по программе льготного лекарственного обеспечения В первом квартале 2017 года объемы закупок по программе льготного лекарственного обеспечения составили 31,5 млрд рублей, что на 26,8% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Политика импортозамещения отразилась и на структуре закупок лекарственных препаратов.

30% населения Земли страдает от избыточного веса По подсчетам ученых, с 1980-х годов распространенность ожирения удвоилась в 70 странах. При этом примерно 2,2 млрд людей во всех странах мира имело лишний вес в 2015 году, а их количество неуклонно растет. Кроме того, примерно 100 млн детей и около 600 млн взрослых имеет крайние формы ожирения, то есть ИМТ более 30.

Минздрав заявил об отсутствии у Роспотребнадзора полномочий по медико-санитарному обеспечению граждан Минздрав направил в Роспотребнадзор письмо, в котором сообщил, что положение об этой федеральной службе (утверждено постановлением правительства РФ в 2004 году) «не определяет полномочий по организации оказания медпомощи и не возлагает на Роспотребнадзор функций по медико-санитарному обеспечению граждан».

«Нацимбио» реализует в Челябинской области сразу несколько проектов Национальная иммунобиологическая компания» планирует создать в Челябинской области сеть центров по сбору плазмы крови, лабораторный комплекс для проведения медицинских анализов и площадку для производства медицинских инструментов.