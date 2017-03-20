Минздрав заявил об отсутствии у Роспотребнадзора полномочий по медико-санитарному обеспечению граждан Примерно 1 тыс. пациентов, наблюдающихся в Федеральном центре по профилактике и борьбе с распространением СПИДа Роспотребнадзора (находится в Москве), не смогут с августа 2017 года получать там антиретровирусные препараты. В распоряжении издания



Минздрав в конце мая направил в Роспотребнадзор письмо, в котором сообщил, что положение об этой федеральной службе (утверждено постановлением правительства РФ в 2004 году) «не определяет полномочий по организации оказания медпомощи и не возлагает на Роспотребнадзор функций по медико-санитарному обеспечению граждан». В письме отмечено: в бюджете РФ на 2017 год не предусмотрены ассигнования Роспотребнадзору на деятельность его подведомственных организаций, оказывающих медпомощь. В Минздраве отметили, что Федеральный центр СПИДа не представил при формировании заявки на препараты доказательства, что его пациенты не наблюдаются также в медорганизациях по месту жительства.



«Нам отказано в получении препаратов, лекарственные средстваа закончатся к августу 2017 года. Наши врачи перенаправляют пациентов на диспансерное наблюдение по месту жительства или в Московский городской центр. Часть наших пациентов — россияне без прописки, то есть без определенного места жительства, куда их направлять, неясно»,— сообщила «Ъ» старший научный сотрудник Федерального центра СПИДа Наталья Ладная.



На диспансерном наблюдении в центре состоят 1,2 тыс. пациентов, АРВ-терапию получают 989 человек. По словам Ладной, в федеральном центре наблюдаются пациенты из дальних регионов России — с Дальнего Востока, Урала, из Сибири. При этом пациенты центра не смогут гарантированно рассчитывать и на помощь Московского городского центра по борьбе со СПИДом (МГЦ СПИД), куда их перенаправляют в Федеральном центре СПИДа. Согласно ответу департамента здравоохранения Москвы на запрос главы Роспотребнадзора, МГЦ СПИД вправе отказать иногородним гражданам в прикреплении. В Минздраве «Ъ» заявили, что проблема с лекарственным обеспечением пациентов без постоянной регистрации в том или ином регионе должна решиться, когда в полную силу заработает федеральный регистр пациентов с ВИЧ.



«Довольно странно лишать препаратов организацию, которая в течение 30 лет работала над методологией лечения ВИЧ-инфекции в России. Мы первые начали лечить ВИЧ в 1987 году. У нас есть лицензия на лечебную деятельность», - заметил в разговоре с «Ъ» глава Федерального центра СПИДа Вадим Покровский. По его словам, центр продолжит оказывать бесплатные консультативные услуги ВИЧ-инфицированным, но неизвестно где они смогут получить необходимое лечение.



Ключевые слова: Минздрав, ВИЧ Примерно 1 тыс. пациентов, наблюдающихся в Федеральном центре по профилактике и борьбе с распространением СПИДа Роспотребнадзора (находится в Москве), не смогут с августа 2017 года получать там антиретровирусные препараты. В распоряжении издания «КоммерсантЪ» оказалось письмо Минздрава РФ, где указано, что у Роспотребнадзора нет полномочий по медико-санитарному обеспечению граждан.Минздрав в конце мая направил в Роспотребнадзор письмо, в котором сообщил, что положение об этой федеральной службе (утверждено постановлением правительства РФ в 2004 году) «не определяет полномочий по организации оказания медпомощи и не возлагает на Роспотребнадзор функций по медико-санитарному обеспечению граждан». В письме отмечено: в бюджете РФ на 2017 год не предусмотрены ассигнования Роспотребнадзору на деятельность его подведомственных организаций, оказывающих медпомощь. В Минздраве отметили, что Федеральный центр СПИДа не представил при формировании заявки на препараты доказательства, что его пациенты не наблюдаются также в медорганизациях по месту жительства.«Нам отказано в получении препаратов, лекарственные средстваа закончатся к августу 2017 года. Наши врачи перенаправляют пациентов на диспансерное наблюдение по месту жительства или в Московский городской центр. Часть наших пациентов — россияне без прописки, то есть без определенного места жительства, куда их направлять, неясно»,— сообщила «Ъ» старший научный сотрудник Федерального центра СПИДа Наталья Ладная.На диспансерном наблюдении в центре состоят 1,2 тыс. пациентов, АРВ-терапию получают 989 человек. По словам Ладной, в федеральном центре наблюдаются пациенты из дальних регионов России — с Дальнего Востока, Урала, из Сибири. При этом пациенты центра не смогут гарантированно рассчитывать и на помощь Московского городского центра по борьбе со СПИДом (МГЦ СПИД), куда их перенаправляют в Федеральном центре СПИДа. Согласно ответу департамента здравоохранения Москвы на запрос главы Роспотребнадзора, МГЦ СПИД вправе отказать иногородним гражданам в прикреплении. В Минздраве «Ъ» заявили, что проблема с лекарственным обеспечением пациентов без постоянной регистрации в том или ином регионе должна решиться, когда в полную силу заработает федеральный регистр пациентов с ВИЧ.«Довольно странно лишать препаратов организацию, которая в течение 30 лет работала над методологией лечения ВИЧ-инфекции в России. Мы первые начали лечить ВИЧ в 1987 году. У нас есть лицензия на лечебную деятельность», - заметил в разговоре с «Ъ» глава Федерального центра СПИДа Вадим Покровский. По его словам, центр продолжит оказывать бесплатные консультативные услуги ВИЧ-инфицированным, но неизвестно где они смогут получить необходимое лечение.Ключевые слова: Роспотребнадзор









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Минздрав заявил об отсутствии у Роспотребнадзора полномочий по медико-санитарному обеспечению граждан Минздрав направил в Роспотребнадзор письмо, в котором сообщил, что положение об этой федеральной службе (утверждено постановлением правительства РФ в 2004 году) «не определяет полномочий по организации оказания медпомощи и не возлагает на Роспотребнадзор функций по медико-санитарному обеспечению граждан».

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