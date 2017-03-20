13.06.2017 14:21
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
20.03.2017
"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр
07.03.2017
АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Реклама
|
Главная / Новости медицины и фармации
13.06.2017 14:21
«Нацимбио» реализует в Челябинской области сразу несколько проектов«Национальная иммунобиологическая компания» (входит в госкорпорацию Ростех) планирует создать в Челябинской области сеть центров по сбору плазмы крови, лабораторный комплекс для проведения медицинских анализов и площадку для производства медицинских инструментов. Соответствующее соглашение было подписано с правительством региона, говорится в материале, поступившем в редакцию Remedium.
По словам губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, соглашение является частью программы создания высокоразвитого региона медицинской специализации в Челябинской области путем привлечения и реализации инвестиционных проектов. Он добавил, что проектах с «Нацимбио» использован механизм государственно-частного партнерства.
Планируется, что после подписания соглашения будет сформирована рабочая группа, в которую войдут эксперты из Челябинской области и «Нацимбио». Она разработает и реализует перспективные программы и планы совместной деятельности, возьмет на себя вопросы взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления.
Ключевые слова: Нацимбио, Челябинская область
Последние новости
|
Мероприятия
Подписка
Подписка
Реклама
Для смартфона
Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.