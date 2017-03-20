«Нацимбио» реализует в Челябинской области сразу несколько проектов «Национальная иммунобиологическая компания» (входит в госкорпорацию Ростех) планирует создать в Челябинской области сеть центров по сбору плазмы крови, лабораторный комплекс для проведения медицинских анализов и площадку для производства медицинских инструментов. Соответствующее соглашение было подписано с правительством региона, говорится в материале, поступившем в редакцию Remedium.



По словам губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, соглашение является частью программы создания высокоразвитого региона медицинской специализации в Челябинской области путем привлечения и реализации инвестиционных проектов. Он добавил, что проектах с «Нацимбио» использован механизм государственно-частного партнерства.



Планируется, что после подписания соглашения будет сформирована рабочая группа, в которую войдут эксперты из Челябинской области и «Нацимбио». Она разработает и реализует перспективные программы и планы совместной деятельности, возьмет на себя вопросы взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления.



Ключевые слова: Челябинская область «Национальная иммунобиологическая компания» (входит в госкорпорацию Ростех) планирует создать в Челябинской области сеть центров по сбору плазмы крови, лабораторный комплекс для проведения медицинских анализов и площадку для производства медицинских инструментов. Соответствующее соглашение было подписано с правительством региона, говорится в материале, поступившем в редакцию Remedium.По словам губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, соглашение является частью программы создания высокоразвитого региона медицинской специализации в Челябинской области путем привлечения и реализации инвестиционных проектов. Он добавил, что проектах с «Нацимбио» использован механизм государственно-частного партнерства.Планируется, что после подписания соглашения будет сформирована рабочая группа, в которую войдут эксперты из Челябинской области и «Нацимбио». Она разработает и реализует перспективные программы и планы совместной деятельности, возьмет на себя вопросы взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления.Ключевые слова: Нацимбио









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«Нацимбио» реализует в Челябинской области сразу несколько проектов Национальная иммунобиологическая компания» планирует создать в Челябинской области сеть центров по сбору плазмы крови, лабораторный комплекс для проведения медицинских анализов и площадку для производства медицинских инструментов.

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