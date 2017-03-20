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 Главная / Новости медицины и фармации

13.06.2017 13:25

Использование ингибиторов альдоредуктазы снижает кардиотоксичность доксорубицина

Американские исследователи нашли способ повысить эффективность и снизить токсичность широко применяемого противоопухолевого препарата доксорубицина, пишет MedicalXpress.

Доксорубицин одобрен во многих странах для использования в терапии различных онкопатологий. Препарат обладает высокой противоопухолевой и противолейкозной активностью при низкой избирательности действия. Угнетает кроветворение, оказывает иммуносупрессивное и кардиотоксическое действие. Авторы работы обнаружили, что сочетанное применение ингибиторов альдоредуктазы сокращает образование свободных радикалов, способствующих кардиотоксичности.

Перспективность данного подхода была продемонстрирована в рамках лабораторных экспериментов с использованием клеточных линий колоректального рака человека. Благодаря использованию ингибиторов альдоредуктазы снижался окислительный стресс, вызванный формированием свободных радикалов при биотрансформации доксорубицина и его частичном восстановлении ферментами печени. Подавление окислительного стресса способствовало снижению токсичности ЛС и повышению его эффективности.

Ключевые слова: онкология


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