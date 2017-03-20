Главная / Новости медицины и фармации Регионы РФ включают в перечни льготных ЛС препараты по торговому наименованию Более трети российских регионов включили в свои льготные лекарственные перечни на 2017 год препараты по торговому наименованию, об этом свидетельствуют результаты мониторинга Фонда «Здоровье» и активистов Общероссийского народного фронта. По мнению экспертов Фонда, включение препаратов по торговым наименованиям в льготные перечни может ограничить конкуренцию при закупках лекарств и снизить их доступность для жителей регионов.



Эксперты Фонда «Здоровье» и региональные активисты ОНФ с февраля по март проводили мониторинг территориальных программ госгарантий, в ходе которого проанализировали перечни льготных лекарств для амбулаторного лечения. Мониторинг показал, что лекарственные препараты по торговому наименованию вошли в льготные перечни 31 региона. Среди них Республики Чувашия, Дагестан, Ингушетия, Крым, Башкортостан, Татарстан, Калмыкия, Карелия и Карачаево-Черкессия; Забайкальский край; города Санкт-Петербург и Севастополь, а также Тверская, Амурская, Иркутская, Вологодская, Рязанская, Саратовская, Томская, Курганская, Ивановская, Тульская, Московская, Костромская, Липецкая, Магаданская, Оренбургская, Новосибирская, Архангельская, Челябинская и Мурманская области.



Антилидерами среди перечисленных регионов стали Тверская, Амурская и Иркутская области, включившие в региональные льготные перечни по 16 препаратов по торговому наименованию. За ними следуют Республика Татарстан (9 препаратов), г. Севастополь (8), Забайкальский край (7), Вологодская область (5), Чувашская Республика, Рязанская область, город Санкт-Петербург и Республика Дагестан (по 4). Остальные регионы включили 3 или менее препаратов по торговому наименованию.



Эксперты Фонда предлагают Минздраву разработать и утвердить правила формирования региональных льготных перечней лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе, чтобы не допустить включения в них лекарств по торговым наименованиям.



«Региональные льготные лекарственные перечни утверждаются субъектами для того, чтобы льготники региона могли получать выписанные им лекарства, входящие в перечень, бесплатно или за часть стоимости. Соответственно, эти лекарства должны закупаться региональными медицинскими организациями. А госзакупки препаратов по торговым наименованиям вместо МНН запрещены действующим законодательством, поскольку ограничивают конкуренцию и ведет к росту цены лота. Исключением служат только те случаи, когда специальная врачебная комиссия вынесла заключение о необходимости закупки препарата по торговому наименованию для конкретного пациента», - пояснил директор Фонда «Здоровье», член Центрального штаба ОНФ Эдуард Гаврилов.



Ключевые слова: фонд "Здоровье" Более трети российских регионов включили в свои льготные лекарственные перечни на 2017 год препараты по торговому наименованию, об этом свидетельствуют результаты мониторинга Фонда «Здоровье» и активистов Общероссийского народного фронта. По мнению экспертов Фонда, включение препаратов по торговым наименованиям в льготные перечни может ограничить конкуренцию при закупках лекарств и снизить их доступность для жителей регионов.Эксперты Фонда «Здоровье» и региональные активисты ОНФ с февраля по март проводили мониторинг территориальных программ госгарантий, в ходе которого проанализировали перечни льготных лекарств для амбулаторного лечения. Мониторинг показал, что лекарственные препараты по торговому наименованию вошли в льготные перечни 31 региона. Среди них Республики Чувашия, Дагестан, Ингушетия, Крым, Башкортостан, Татарстан, Калмыкия, Карелия и Карачаево-Черкессия; Забайкальский край; города Санкт-Петербург и Севастополь, а также Тверская, Амурская, Иркутская, Вологодская, Рязанская, Саратовская, Томская, Курганская, Ивановская, Тульская, Московская, Костромская, Липецкая, Магаданская, Оренбургская, Новосибирская, Архангельская, Челябинская и Мурманская области.Антилидерами среди перечисленных регионов стали Тверская, Амурская и Иркутская области, включившие в региональные льготные перечни по 16 препаратов по торговому наименованию. За ними следуют Республика Татарстан (9 препаратов), г. Севастополь (8), Забайкальский край (7), Вологодская область (5), Чувашская Республика, Рязанская область, город Санкт-Петербург и Республика Дагестан (по 4). Остальные регионы включили 3 или менее препаратов по торговому наименованию.Эксперты Фонда предлагают Минздраву разработать и утвердить правила формирования региональных льготных перечней лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе, чтобы не допустить включения в них лекарств по торговым наименованиям.«Региональные льготные лекарственные перечни утверждаются субъектами для того, чтобы льготники региона могли получать выписанные им лекарства, входящие в перечень, бесплатно или за часть стоимости. Соответственно, эти лекарства должны закупаться региональными медицинскими организациями. А госзакупки препаратов по торговым наименованиям вместо МНН запрещены действующим законодательством, поскольку ограничивают конкуренцию и ведет к росту цены лота. Исключением служат только те случаи, когда специальная врачебная комиссия вынесла заключение о необходимости закупки препарата по торговому наименованию для конкретного пациента», - пояснил директор Фонда «Здоровье», член Центрального штаба ОНФ Эдуард Гаврилов.Ключевые слова: ОНФ



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