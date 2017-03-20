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 Главная / Новости медицины и фармации

13.06.2017 11:06

MSD и Pfizer получили убедительные результаты КИ гипогликемического препарата

Компании MSD и Pfizer успешно провели двое клинических исследований III фазы гипогликемического ЛС эртуглифлозина (ertugliflozin). В рамках КИ экспериментальный препарат применялся в комбинации с ситаглиптином или метформином.

Согласно результатам клинического исследования VERTIS MET, через 26 недель терапии уровень гемоглобина A1C снизился на 0,7% и 0,9% у пациентов, получавших метформин и эртуглифлозин в дозировке 5 мг и 15 мг соответственно. В группе пациентов, не получавших экспериментальный препарат, уровень A1C вообще не сократился. В данное исследование включали только пациентов, не отвечающих на терапию метформином. Авторы КИ также отмечают, что в группе эртуглифлозина значимо большее число пациентов достигли уровня A1C ниже 7%.

Во втором клиническом исследовании VERTIS SITA участники получали эртуглифлозин (5 мг или 15 мг) в комбинации с ситаглиптином (100 мг) или плацебо. В группе активного лечения сокращение уровня A1C составило 1,6% и 1,7% (для 5 мг и 15 мг эртуглифлозина соответственно), по сравнению с 0,4% в плацебо-группе.

Эртуглифлозин является пероральным ингибитором SGLT-2. Система натрий-глюкозного котранспортера (SGLT) в почках играет важную роль в поддержании общего баланса глюкозы в организме. В норме почки ежедневно фильтруют около 180 г глюкозы, и практически все это количество всасывается обратно в кровоток. Реабсорбция глюкозы происходит в проксимальных канальцах почек с помощью системы SGLT. Селективное ингибирование SGLT 2-го типа посредством независимого от инсулина механизма действия обеспечивает выведение из организма избытка глюкозы и содержащихся в ней излишних калорий с мочой, снижая, таким образом, уровень глюкозы крови.

Ключевые слова: MSD, Pfizer, диабет


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