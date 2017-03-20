У половины москвичей появились электронные медкарты

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Главная / Новости медицины и фармации
09.06.2017 17:17
У половины москвичей появились электронные медкартыЭлектронные медицинские карты используют почти 50% жителей Москвы. Об этом в ходе парламентских слушаний на тему «Информатизация здравоохранения. Текущее состояние, проблемы, правовое обеспечение» сообщил заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексей Погонин, пишет АГН «Москва».
«Если говорить про электронные карты, то, конечно, фактически 50% пациентов Москвы уже имеют электронную медицинскую карту. В дальнейшем мы будем продвигаться к алгоритмам клинических решений, когда электронная медицинская карта позволит оценивать правильность ведения пациента врачом, предлагать врачу решения, которые позволят эффективно осуществлять лечение больного», - сказал Алексей Погонин.
Электронная медицинская карта представляет собой комплекс электронных данных обо всех результатах обследования и лечения пациентов в амбулаторно-поликлинических учреждениях Москвы, которые входят в ЕМИАС - Единую информационную систему анализа историй болезни. Благодаря электронным картам врачи могут видеть полную клиническую картину здоровья пациента. Сервис также упрощает работу с документами. Пациенты в свою очередь обеспечиваются качественной медицинской помощью, основанной на принципах преемственности.
Ключевые слова: Москва, электронные медкарты
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