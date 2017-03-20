Российский розничный фармрынок сменил отрицательную динамику 2015 года По итогам 2016 года натуральные объемы розничного рынка после сокращения в 2015 году выросли на 4,2%: в национальной валюте продажи увеличились на 11,8% в оптовых ценах и на 10,4% — в розничных, а в долларах рост составил 2,1% и 0,7% соответственно. В абсолютных показателях объем рынка составил 4,55 млрд упаковок на сумму 667,1 млрд рублей в оптовых ценах и 841,4 млрд рублей — в розничных (10,0 и 12,6 млрд долларов соответственно).



Таким образом, по итогам 2016 года аптечный сегмент российского фармацевтического рынка показал рост натуральных показателей, что можно расценивать как восстановительный рост. Этому способствовали укрепление курса рубля в течение года, низкие показатели инфляции, стабилизация реальной заработной платы, более высокие, чем год назад, показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также активность рекламы и трейдмаркетинга фармацевтических компаний.



В стоимостном выражении в рублях темпы роста в 2016 году сохранились на уровне предыдущего года. В силу относительно низкой эластичности спроса на фармацевтическую продукцию по доходам потребителей ситуация на аптечном рынке в 2016 г. выгодно отличалась от общих показателей российского ритейла.



В 2016 г. продажи отечественных лекарств (без учета локализованной продукции) продолжили расти значительно быстрее, чем зарубежных. Этот год ознаменовался также заметным ростом потребления препаратов, входящих в перечень ЖНВЛП, чему способствовало замораживание цен на зарубежные препараты данной категории и умеренный рост цен — на отечественные.



Несмотря на это, лидирующей группой препаратов, занимающей около 47% всего рынка и внесшей наибольший вклад в общий рост аптечных продаж, остаются зарубежные не-ЖНВЛП. Вместе все зарубежные лекарства обеспечили 57,6% всего роста. Вклад препаратов отечественного производства составил 42,4%. Важно отметить, что в 2015 г. темпы роста продаж отечественной продукции были еще выше, поэтому вклад российской продукции в общую динамику рынка достиг в тот год рекордной величины в 48%.



Отечественные компании продолжают активно расширять свои позиции на аптечном рынке. Два российских ОТС бренда — Ингаверин и Кагоцел, входящих также в перечень ЖНВЛП, в 2016 г. заняли верхние позиции в рейтинге торговых наименований. Лидер ОТС рынка — российская компания «Отисифарм» поднялась на 5-е место в рейтинге производителей.



Ключевые слова: итоги года, Аптечный рынок По итогам 2016 года натуральные объемы розничного рынка после сокращения в 2015 году выросли на 4,2%: в национальной валюте продажи увеличились на 11,8% в оптовых ценах и на 10,4% — в розничных, а в долларах рост составил 2,1% и 0,7% соответственно. В абсолютных показателях объем рынка составил 4,55 млрд упаковок на сумму 667,1 млрд рублей в оптовых ценах и 841,4 млрд рублей — в розничных (10,0 и 12,6 млрд долларов соответственно).Таким образом, по итогам 2016 года аптечный сегмент российского фармацевтического рынка показал рост натуральных показателей, что можно расценивать как восстановительный рост. Этому способствовали укрепление курса рубля в течение года, низкие показатели инфляции, стабилизация реальной заработной платы, более высокие, чем год назад, показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также активность рекламы и трейдмаркетинга фармацевтических компаний.В стоимостном выражении в рублях темпы роста в 2016 году сохранились на уровне предыдущего года. В силу относительно низкой эластичности спроса на фармацевтическую продукцию по доходам потребителей ситуация на аптечном рынке в 2016 г. выгодно отличалась от общих показателей российского ритейла.В 2016 г. продажи отечественных лекарств (без учета локализованной продукции) продолжили расти значительно быстрее, чем зарубежных. Этот год ознаменовался также заметным ростом потребления препаратов, входящих в перечень ЖНВЛП, чему способствовало замораживание цен на зарубежные препараты данной категории и умеренный рост цен — на отечественные.Несмотря на это, лидирующей группой препаратов, занимающей около 47% всего рынка и внесшей наибольший вклад в общий рост аптечных продаж, остаются зарубежные не-ЖНВЛП. Вместе все зарубежные лекарства обеспечили 57,6% всего роста. Вклад препаратов отечественного производства составил 42,4%. Важно отметить, что в 2015 г. темпы роста продаж отечественной продукции были еще выше, поэтому вклад российской продукции в общую динамику рынка достиг в тот год рекордной величины в 48%.Отечественные компании продолжают активно расширять свои позиции на аптечном рынке. Два российских ОТС бренда — Ингаверин и Кагоцел, входящих также в перечень ЖНВЛП, в 2016 г. заняли верхние позиции в рейтинге торговых наименований. Лидер ОТС рынка — российская компания «Отисифарм» поднялась на 5-е место в рейтинге производителей.Ключевые слова: аналитика Remedium









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Российский розничный фармрынок сменил отрицательную динамику 2015 года По итогам 2016 года аптечный сегмент российского фармацевтического рынка показал рост натуральных показателей, что можно расценивать как восстановительный рост. Этот год ознаменовался заметным ростом потребления препаратов, входящих в перечень ЖНВЛП, чему способствовало замораживание цен на зарубежные препараты данной категории и умеренный рост цен — на отечественные.

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