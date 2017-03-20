Российский розничный фармрынок сменил отрицательную динамику 2015 года

09.06.2017 16:42
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
20.03.2017
"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр
07.03.2017
АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Реклама
|
Главная / Новости медицины и фармации
09.06.2017 16:42
Российский розничный фармрынок сменил отрицательную динамику 2015 годаПо итогам 2016 года натуральные объемы розничного рынка после сокращения в 2015 году выросли на 4,2%: в национальной валюте продажи увеличились на 11,8% в оптовых ценах и на 10,4% — в розничных, а в долларах рост составил 2,1% и 0,7% соответственно. В абсолютных показателях объем рынка составил 4,55 млрд упаковок на сумму 667,1 млрд рублей в оптовых ценах и 841,4 млрд рублей — в розничных (10,0 и 12,6 млрд долларов соответственно).
Таким образом, по итогам 2016 года аптечный сегмент российского фармацевтического рынка показал рост натуральных показателей, что можно расценивать как восстановительный рост. Этому способствовали укрепление курса рубля в течение года, низкие показатели инфляции, стабилизация реальной заработной платы, более высокие, чем год назад, показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также активность рекламы и трейдмаркетинга фармацевтических компаний.
В стоимостном выражении в рублях темпы роста в 2016 году сохранились на уровне предыдущего года. В силу относительно низкой эластичности спроса на фармацевтическую продукцию по доходам потребителей ситуация на аптечном рынке в 2016 г. выгодно отличалась от общих показателей российского ритейла.
В 2016 г. продажи отечественных лекарств (без учета локализованной продукции) продолжили расти значительно быстрее, чем зарубежных. Этот год ознаменовался также заметным ростом потребления препаратов, входящих в перечень ЖНВЛП, чему способствовало замораживание цен на зарубежные препараты данной категории и умеренный рост цен — на отечественные.
Несмотря на это, лидирующей группой препаратов, занимающей около 47% всего рынка и внесшей наибольший вклад в общий рост аптечных продаж, остаются зарубежные не-ЖНВЛП. Вместе все зарубежные лекарства обеспечили 57,6% всего роста. Вклад препаратов отечественного производства составил 42,4%. Важно отметить, что в 2015 г. темпы роста продаж отечественной продукции были еще выше, поэтому вклад российской продукции в общую динамику рынка достиг в тот год рекордной величины в 48%.
Отечественные компании продолжают активно расширять свои позиции на аптечном рынке. Два российских ОТС бренда — Ингаверин и Кагоцел, входящих также в перечень ЖНВЛП, в 2016 г. заняли верхние позиции в рейтинге торговых наименований. Лидер ОТС рынка — российская компания «Отисифарм» поднялась на 5-е место в рейтинге производителей.
Ключевые слова: аналитика Remedium, итоги года, Аптечный рынок
Последние новости
|
Мероприятия
Подписка
Подписка
Реклама
Для смартфона
Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.