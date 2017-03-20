Valeant продает подразделение iNova за почти 1 млрд долларов В целях сокращения долговой нагрузки компания Valeant намерена продать iNova за 930 млн долларов, сообщает



В настоящее время Valeant также ведет переговоры о продаже своего подразделения Bausch & Lomb немецкой Carl Zeiss Meditec за 2 млрд долларов. Ранее в этом году было достигнуто соглашение с L’Oreal по продаже трех косметических брендов стоимостью 1,3 млрд долларов. Еще около 820 млн долларов заплатила китайский конгломерат Sanpower Group за подразделение Dendreon Pharmaceuticals.



Некоторые источники также сообщают о возможности продаже бизнеса Salix, однако соответствующие переговоры с компанией Takeda были прекращены из-за ценовых разногласий – Valeant запросила за Salix 10 млрд долларов.



Ключевые слова: В целях сокращения долговой нагрузки компания Valeant намерена продать iNova за 930 млн долларов, сообщает Reuters . В августе прошлого года Valeant пообещала к февралю 2018 года сократить свой почти 30-миллиардный долг на 5 млрд путем диверсификации бизнеса.В настоящее время Valeant также ведет переговоры о продаже своего подразделения Bausch & Lomb немецкой Carl Zeiss Meditec за 2 млрд долларов. Ранее в этом году было достигнуто соглашение с L’Oreal по продаже трех косметических брендов стоимостью 1,3 млрд долларов. Еще около 820 млн долларов заплатила китайский конгломерат Sanpower Group за подразделение Dendreon Pharmaceuticals.Некоторые источники также сообщают о возможности продаже бизнеса Salix, однако соответствующие переговоры с компанией Takeda были прекращены из-за ценовых разногласий – Valeant запросила за Salix 10 млрд долларов.Ключевые слова: Valeant









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Valeant продает подразделение iNova за почти 1 млрд долларов В целях сокращения долговой нагрузки компания Valeant намерена продать iNova за 930 млн долларов. В августе прошлого года Valeant пообещала к февралю 2018 года сократить свой почти 30-миллиардный долг на 5 млрд путем диверсификации бизнеса.

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