Парламентариям рекомендовано принять закон о телемедицине Профильный комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал нижней палате российского парламента принять в первом чтении правительственный законопроект о телемедицине, который, в частности, предусматривает возможность оказания врачебной помощи дистанционно и выписку электронных рецептов, информирует



Проект закона вводит возможность оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие врачей между собой, врача и пациента или его законного представителя, а также дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента.



«Использование консультаций с применением телемедицинских технологий является правом как врача, так и пациента и не ограничивает пациентов в их праве на получение медицинской помощи очно», — говорится в пояснительной записке.



Законопроектом предусматривается создание Единой государственной информационной системы, которая свяжет все медицинские организации и государственные ведомства, позволит вести электронные медицинские карты и реестры лиц с различными заболеваниями. Единая система ускорит оборот необходимых сведений для различных медицинских организаций при оказании медицинской помощи пациенту.



Законопроектом также предполагается возможность выдачи рецептов на лекарственные препараты, в том числе содержащие наркотические средства или психотропные вещества, справок и рецептов на медицинские изделия в форме электронного документа.

Вступление в силу данного законопроекта планируется с 1 января 2019 года.



Ключевые слова: телемедицина Профильный комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал нижней палате российского парламента принять в первом чтении правительственный законопроект о телемедицине, который, в частности, предусматривает возможность оказания врачебной помощи дистанционно и выписку электронных рецептов, информирует РИА Новости Проект закона вводит возможность оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие врачей между собой, врача и пациента или его законного представителя, а также дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента.«Использование консультаций с применением телемедицинских технологий является правом как врача, так и пациента и не ограничивает пациентов в их праве на получение медицинской помощи очно», — говорится в пояснительной записке.Законопроектом предусматривается создание Единой государственной информационной системы, которая свяжет все медицинские организации и государственные ведомства, позволит вести электронные медицинские карты и реестры лиц с различными заболеваниями. Единая система ускорит оборот необходимых сведений для различных медицинских организаций при оказании медицинской помощи пациенту.Законопроектом также предполагается возможность выдачи рецептов на лекарственные препараты, в том числе содержащие наркотические средства или психотропные вещества, справок и рецептов на медицинские изделия в форме электронного документа.Вступление в силу данного законопроекта планируется с 1 января 2019 года.Ключевые слова: Госдума









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Парламентариям рекомендовано принять закон о телемедицине Проект закона вводит возможность оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие врачей между собой, врача и пациента или его законного представителя, а также дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента.

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