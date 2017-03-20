В Сирии снова зафиксирована вспышка полиомиелита

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Главная / Новости медицины и фармации
09.06.2017 12:14
В Сирии снова зафиксирована вспышка полиомиелитаВпервые с 2014 года в Сирии произошла вспышка полиомиелита. В провинции Дейр-эз-Зор полиовирус вакционного происхождения был выявлен у двух парализованных детей и одного здорового, пишет STAT.
В настоящее время уже составлен план срочной вакцинации в провинции – планируется иммунизировать около 200 тыс. детей.
Вспышка полиомиелита 2013-2014 годов также произошла в провинции Дейр-эз-Зор, однако тогда она была вызвана диким вирусом полиомиелита. Распространение вируса стало возможным из-за недостаточного охвата вакцинацией - в январе 2013 года сотрудникам ВОЗ удалось привить от полиомиелита 67 тыс. детей в возрасте младше 5 лет (около 50%) в Дейр-аль-Зор.
Сегодня эндемичными по полиомиелиту остаются Нигерия, Афганистан и Пакистан. Международные организации предпринимают серьезные усилия по элиминации опасной инфекции. В случае успеха предпринимаемых мер, полиомиелит станет вторым полностью ликвидированным инфекционным заболеванием в мире после оспы.
Фото: thomas koch / Shutterstock.com
Ключевые слова: Сирия, полиомиелит
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