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 Главная / Новости медицины и фармации

09.06.2017 10:53

Минздрав разработал стратегию борьбы с лекарственной устойчивостью

На портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект распоряжения об утверждении Стратегии предупреждения и преодоления устойчивости микроорганизмов и вредных организмов растений к лекарственным препаратам, химическим и биологическим средствам на период до 2030 года и дальнейшую перспективу.

В Минздраве подчеркнули, что решение проблемы распространения устойчивости микроорганизмов к лекарственным препаратам и дезинфекционным средствам требует комплексного подхода.

В рамках борьбы с распространением лекарственной устойчивости авторы стратегии обозначили несколько основных направлений. В частности планируется просвещение населения по правильному применению антибиотиков, пропаганда иммунопрофилактики, повышение уровня профподготовки медработников, введение ограничений, исключающих бесконтрольное применение антимикробных препаратов, химических и биологических средств, контроль фармацевтического продвижения антибактериальных ЛС, введение рецептурного отпуска антимикробных лекарств и запрет на нецелевое использование антибиотиков в профилактических целях. Помимо этого планируется запрет на рекламу антибиотиков.

«Разработка новых антибиотиков по-прежнему является важнейшей задачей борьбы с инфекционными болезнями, но не может считаться главным направлением преодоления устойчивости к ним микроорганизмов. Эффект от внедрения новых антибиотиков ограничен, на что указывают результаты, проведенных за последние 20 лет исследований, которые свидетельствуют о выявлении устойчивости микроорганизмов к новым антибиотикам в течение одного года с момента их внедрения», - отмечают авторы стратегии.

Ключевые слова: лекарственная устойчивость, Минздрав


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