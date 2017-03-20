Минздрав разработал стратегию борьбы с лекарственной устойчивостью

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Главная / Новости медицины и фармации
09.06.2017 10:53
Минздрав разработал стратегию борьбы с лекарственной устойчивостьюНа портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект распоряжения об утверждении Стратегии предупреждения и преодоления устойчивости микроорганизмов и вредных организмов растений к лекарственным препаратам, химическим и биологическим средствам на период до 2030 года и дальнейшую перспективу.
В Минздраве подчеркнули, что решение проблемы распространения устойчивости микроорганизмов к лекарственным препаратам и дезинфекционным средствам требует комплексного подхода.
В рамках борьбы с распространением лекарственной устойчивости авторы стратегии обозначили несколько основных направлений. В частности планируется просвещение населения по правильному применению антибиотиков, пропаганда иммунопрофилактики, повышение уровня профподготовки медработников, введение ограничений, исключающих бесконтрольное применение антимикробных препаратов, химических и биологических средств, контроль фармацевтического продвижения антибактериальных ЛС, введение рецептурного отпуска антимикробных лекарств и запрет на нецелевое использование антибиотиков в профилактических целях. Помимо этого планируется запрет на рекламу антибиотиков.
«Разработка новых антибиотиков по-прежнему является важнейшей задачей борьбы с инфекционными болезнями, но не может считаться главным направлением преодоления устойчивости к ним микроорганизмов. Эффект от внедрения новых антибиотиков ограничен, на что указывают результаты, проведенных за последние 20 лет исследований, которые свидетельствуют о выявлении устойчивости микроорганизмов к новым антибиотикам в течение одного года с момента их внедрения», - отмечают авторы стратегии.
Ключевые слова: лекарственная устойчивость, Минздрав
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