Минздрав разработал стратегию борьбы с лекарственной устойчивостью На портале проектов нормативных правовых актов



В Минздраве подчеркнули, что решение проблемы распространения устойчивости микроорганизмов к лекарственным препаратам и дезинфекционным средствам требует комплексного подхода.



В рамках борьбы с распространением лекарственной устойчивости авторы стратегии обозначили несколько основных направлений. В частности планируется просвещение населения по правильному применению антибиотиков, пропаганда иммунопрофилактики, повышение уровня профподготовки медработников, введение ограничений, исключающих бесконтрольное применение антимикробных препаратов, химических и биологических средств, контроль фармацевтического продвижения антибактериальных ЛС, введение рецептурного отпуска антимикробных лекарств и запрет на нецелевое использование антибиотиков в профилактических целях. Помимо этого планируется запрет на рекламу антибиотиков.



«Разработка новых антибиотиков по-прежнему является важнейшей задачей борьбы с инфекционными болезнями, но не может считаться главным направлением преодоления устойчивости к ним микроорганизмов. Эффект от внедрения новых антибиотиков ограничен, на что указывают результаты, проведенных за последние 20 лет исследований, которые свидетельствуют о выявлении устойчивости микроорганизмов к новым антибиотикам в течение одного года с момента их внедрения», - отмечают авторы стратегии.



Ключевые слова: Минздрав На портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект распоряжения об утверждении Стратегии предупреждения и преодоления устойчивости микроорганизмов и вредных организмов растений к лекарственным препаратам, химическим и биологическим средствам на период до 2030 года и дальнейшую перспективу.В Минздраве подчеркнули, что решение проблемы распространения устойчивости микроорганизмов к лекарственным препаратам и дезинфекционным средствам требует комплексного подхода.В рамках борьбы с распространением лекарственной устойчивости авторы стратегии обозначили несколько основных направлений. В частности планируется просвещение населения по правильному применению антибиотиков, пропаганда иммунопрофилактики, повышение уровня профподготовки медработников, введение ограничений, исключающих бесконтрольное применение антимикробных препаратов, химических и биологических средств, контроль фармацевтического продвижения антибактериальных ЛС, введение рецептурного отпуска антимикробных лекарств и запрет на нецелевое использование антибиотиков в профилактических целях. Помимо этого планируется запрет на рекламу антибиотиков.«Разработка новых антибиотиков по-прежнему является важнейшей задачей борьбы с инфекционными болезнями, но не может считаться главным направлением преодоления устойчивости к ним микроорганизмов. Эффект от внедрения новых антибиотиков ограничен, на что указывают результаты, проведенных за последние 20 лет исследований, которые свидетельствуют о выявлении устойчивости микроорганизмов к новым антибиотикам в течение одного года с момента их внедрения», - отмечают авторы стратегии.Ключевые слова: лекарственная устойчивость









Последние новости



Минздрав разработал стратегию борьбы с лекарственной устойчивостью В представленной стратегии по борьбе с устойчивостью бактерий к антибактериальным препаратам Минздрав предлагает ввести рецептурный отпуск антибиотиков, запретить их рекламу и нецелевое использование в профилактических целях.

Actelion представила спорные результаты КИ нового антибиотика В Actelion рассказали, что препарат достиг первичной конечной точки – избавление от диареи и необходимости дальнейшей медикаментозной терапии в исследовании IMPACT 1, но не смог продемонстрировать такой же результат в похожем исследовании IMPACT 2.

Голодец: Более 90% услуг по диализу оказывают частные клиники РФ Почти во всех регионах России 93% услуг по диализу оказываются негосударственным сектором, рассказала вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец. Голодец подчеркнула, что это не единственная сфера, где значительная часть услуг оказывается негосударственным сектором в здравоохранении и в социальной защите.

В 2017 году внеплановые проверки Росздравнадзора пройдут в 12 регионах По словам руководителя Росздравнадзора Михаила Мурашко, отобранные регионы не отвечают требованиям по медико-демографическим показателям снижения смертности, или по использованию сердечно- сосудистой хирургии, тромболитической терапии, профилактическим мероприятиям, диспансеризации, лекарственному обеспечению и так далее.