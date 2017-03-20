Actelion представила спорные результаты КИ нового антибиотика Экспериментальный антибактериальный препарат кабазолид (cadazolid) компании Actelion не смог достигнуть первичных конечных точек оценки в одном клиническом исследовании III фазы, однако доказал свою эффективность в другом, идентичном, испытании. Об этом сообщает



В Actelion рассказали, что препарат достиг первичной конечной точки – избавление от диареи и необходимости дальнейшей медикаментозной терапии в исследовании IMPACT 1, но не смог продемонстрировать такой же результат в похожем исследовании IMPACT 2.



Перспективный антибиотик кабазолид стал одной из главных причин покупки Johnson & Johnson компании Actelion за 30 млрд долларов. В настоящее время лекарственный препарат исследуется как средство для лечения лекарственно-устойчивой диареи, связанной с Clostridium difficile.



Ключевые слова: антибиотики Экспериментальный антибактериальный препарат кабазолид (cadazolid) компании Actelion не смог достигнуть первичных конечных точек оценки в одном клиническом исследовании III фазы, однако доказал свою эффективность в другом, идентичном, испытании. Об этом сообщает Reuters В Actelion рассказали, что препарат достиг первичной конечной точки – избавление от диареи и необходимости дальнейшей медикаментозной терапии в исследовании IMPACT 1, но не смог продемонстрировать такой же результат в похожем исследовании IMPACT 2.Перспективный антибиотик кабазолид стал одной из главных причин покупки Johnson & Johnson компании Actelion за 30 млрд долларов. В настоящее время лекарственный препарат исследуется как средство для лечения лекарственно-устойчивой диареи, связанной с Clostridium difficile.Ключевые слова: Actelion









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Actelion представила спорные результаты КИ нового антибиотика В Actelion рассказали, что препарат достиг первичной конечной точки – избавление от диареи и необходимости дальнейшей медикаментозной терапии в исследовании IMPACT 1, но не смог продемонстрировать такой же результат в похожем исследовании IMPACT 2.

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