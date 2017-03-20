Голодец: Более 90% услуг по диализу оказывают частные клиники РФ

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Главная / Новости медицины и фармации
08.06.2017 17:40
Голодец: Более 90% услуг по диализу оказывают частные клиники РФПочти во всех регионах России 93% услуг по диализу оказываются негосударственным сектором, рассказала вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец на открытии Второго форума социальных инноваций регионов.
«С услугой диализа исторически получилось так, что практически во всех субъектах РФ это негосударственная услуга в системе нашего здравоохранения. 93% этих услуг оказываются негосударственным сектором», - приводит ТАСС слова вице-премьера.
Голодец подчеркнула, что это не единственная сфера, где значительная часть услуг оказывается негосударственным сектором в здравоохранении и в социальной защите. «Негосударственный сектор во многих социальных областях успешно конкурирует с государственным и предоставляет услуги высокого качества», - добавила она.
Ключевые слова: диализ, Ольга Голодец
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