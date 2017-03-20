В 2017 году внеплановые проверки Росздравнадзора пройдут в 12 регионах Под внеплановые проверки Росздравнадзора попали в 2017 году 12 регионов, показатели которых не соответствовали требованиям программы госгарантий. Об этом



По словам Мурашко, отобранные регионы не отвечают требованиям по медико-демографическим показателям снижения смертности, или по использованию сердечно- сосудистой хирургии, тромболитической терапии, профилактическим мероприятиям, диспансеризации, лекарственному обеспечению и так далее.



По его словам, когда регион по этим показателям не добивается поставленного результата, то «он подлежит опеке».



Ключевые слова: Под внеплановые проверки Росздравнадзора попали в 2017 году 12 регионов, показатели которых не соответствовали требованиям программы госгарантий. Об этом ТАСС рассказал глава ведомства Михаил Мурашко.По словам Мурашко, отобранные регионы не отвечают требованиям по медико-демографическим показателям снижения смертности, или по использованию сердечно- сосудистой хирургии, тромболитической терапии, профилактическим мероприятиям, диспансеризации, лекарственному обеспечению и так далее.По его словам, когда регион по этим показателям не добивается поставленного результата, то «он подлежит опеке».Ключевые слова: Росздравнадзор









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В 2017 году внеплановые проверки Росздравнадзора пройдут в 12 регионах По словам руководителя Росздравнадзора Михаила Мурашко, отобранные регионы не отвечают требованиям по медико-демографическим показателям снижения смертности, или по использованию сердечно- сосудистой хирургии, тромболитической терапии, профилактическим мероприятиям, диспансеризации, лекарственному обеспечению и так далее.

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