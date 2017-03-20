В 2017 году внеплановые проверки Росздравнадзора пройдут в 12 регионах

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Главная / Новости медицины и фармации
08.06.2017 16:45
В 2017 году внеплановые проверки Росздравнадзора пройдут в 12 регионахПод внеплановые проверки Росздравнадзора попали в 2017 году 12 регионов, показатели которых не соответствовали требованиям программы госгарантий. Об этом ТАСС рассказал глава ведомства Михаил Мурашко.
По словам Мурашко, отобранные регионы не отвечают требованиям по медико-демографическим показателям снижения смертности, или по использованию сердечно- сосудистой хирургии, тромболитической терапии, профилактическим мероприятиям, диспансеризации, лекарственному обеспечению и так далее.
По его словам, когда регион по этим показателям не добивается поставленного результата, то «он подлежит опеке».
Ключевые слова: Росздравнадзор
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