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 Главная / Новости медицины и фармации

08.06.2017 16:45

В 2017 году внеплановые проверки Росздравнадзора пройдут в 12 регионах

Под внеплановые проверки Росздравнадзора попали в 2017 году 12 регионов, показатели которых не соответствовали требованиям программы госгарантий. Об этом ТАСС рассказал глава ведомства Михаил Мурашко.

По словам Мурашко, отобранные регионы не отвечают требованиям по медико-демографическим показателям снижения смертности, или по использованию сердечно- сосудистой хирургии, тромболитической терапии, профилактическим мероприятиям, диспансеризации, лекарственному обеспечению и так далее.

По его словам, когда регион по этим показателям не добивается поставленного результата, то «он подлежит опеке».

Ключевые слова: Росздравнадзор


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08.06.2017 16:45

В 2017 году внеплановые проверки Росздравнадзора пройдут в 12 регионах

По словам руководителя Росздравнадзора Михаила Мурашко, отобранные регионы не отвечают требованиям по медико-демографическим показателям снижения смертности, или по использованию сердечно- сосудистой хирургии, тромболитической терапии, профилактическим мероприятиям, диспансеризации, лекарственному обеспечению и так далее.

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