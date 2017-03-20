ВОЗ расширила перечень основных лекарственных средств Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)



В перечень основных лекарственных средств эксперты ВОЗ включают препараты, необходимые при организации базовой системы здравоохранения и повышения доступности терапии. На сегодняшний день в перечень вошли 433 лекарственных препаратов, в рамках последней редакции было добавлено 30 новых ЛС.



Обновленный перечень включил в себя два пероральных противоопухолевых препарата (дасатиниб и нилотиниб), предназначенные для лечения хронического миелоидного лейкоза, устойчивого к стандартной терапии.



Также в перечень была добавлена комбинация софосбувир+велпатасвир для борьбы с шестью типами гепатита С (в настоящее время ВОЗ пересматривает свои рекомендации по лечению данного заболевания).



Для лечения ВИЧ международная организация рекомендовала применять долутегравир, а в рамках предэкспозиционной профилактики – тенофовир или тенофовир в комбинации с эмтрицитабином или ламивудином.



В перечень основных ЛС также попали деламанид (терапия детей и подростков с МЛУ-ТБ), клофазимин (для детей и взрослых с МЛУ-ТБ) и фиксированные комбинации изониазида, рифампицина, этамбутола и пиразинамида (для детей с туберкулезом).

Что касается терапии боли, что в перечень были включены трансдермальные пластыри с фентанилом и метадоном.



Фото: griffithhealth.com





Ключевые слова: перечень основных лекарственных средств Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пересмотрела перечень основных лекарственных средств и включила в него помимо нескольких антибиотиков, новые препараты для лечения миелоидного лейкоза, ВИЧ, гепатита С и туберкулеза.В перечень основных лекарственных средств эксперты ВОЗ включают препараты, необходимые при организации базовой системы здравоохранения и повышения доступности терапии. На сегодняшний день в перечень вошли 433 лекарственных препаратов, в рамках последней редакции было добавлено 30 новых ЛС.Обновленный перечень включил в себя два пероральных противоопухолевых препарата (дасатиниб и нилотиниб), предназначенные для лечения хронического миелоидного лейкоза, устойчивого к стандартной терапии.Также в перечень была добавлена комбинация софосбувир+велпатасвир для борьбы с шестью типами гепатита С (в настоящее время ВОЗ пересматривает свои рекомендации по лечению данного заболевания).Для лечения ВИЧ международная организация рекомендовала применять долутегравир, а в рамках предэкспозиционной профилактики – тенофовир или тенофовир в комбинации с эмтрицитабином или ламивудином.В перечень основных ЛС также попали деламанид (терапия детей и подростков с МЛУ-ТБ), клофазимин (для детей и взрослых с МЛУ-ТБ) и фиксированные комбинации изониазида, рифампицина, этамбутола и пиразинамида (для детей с туберкулезом).Что касается терапии боли, что в перечень были включены трансдермальные пластыри с фентанилом и метадоном.Ключевые слова: ВОЗ









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ВОЗ расширила перечень основных лекарственных средств Перечень основных лекарственных средств теперь включает 433 наименования, экспертным решением ВОЗ в него было добавлено 30 новых ЛС: несколько антибиотиков, новые препараты для лечения миелоидного лейкоза, ВИЧ, гепатита С и туберкулеза, в том числе МЛУ-ТБ.

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