ВОЗ расширила перечень основных лекарственных средств

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Главная / Новости медицины и фармации
08.06.2017 15:33
ВОЗ расширила перечень основных лекарственных средствВсемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пересмотрела перечень основных лекарственных средств и включила в него помимо нескольких антибиотиков, новые препараты для лечения миелоидного лейкоза, ВИЧ, гепатита С и туберкулеза.
В перечень основных лекарственных средств эксперты ВОЗ включают препараты, необходимые при организации базовой системы здравоохранения и повышения доступности терапии. На сегодняшний день в перечень вошли 433 лекарственных препаратов, в рамках последней редакции было добавлено 30 новых ЛС.
Обновленный перечень включил в себя два пероральных противоопухолевых препарата (дасатиниб и нилотиниб), предназначенные для лечения хронического миелоидного лейкоза, устойчивого к стандартной терапии.
Также в перечень была добавлена комбинация софосбувир+велпатасвир для борьбы с шестью типами гепатита С (в настоящее время ВОЗ пересматривает свои рекомендации по лечению данного заболевания).
Для лечения ВИЧ международная организация рекомендовала применять долутегравир, а в рамках предэкспозиционной профилактики – тенофовир или тенофовир в комбинации с эмтрицитабином или ламивудином.
В перечень основных ЛС также попали деламанид (терапия детей и подростков с МЛУ-ТБ), клофазимин (для детей и взрослых с МЛУ-ТБ) и фиксированные комбинации изониазида, рифампицина, этамбутола и пиразинамида (для детей с туберкулезом).
Что касается терапии боли, что в перечень были включены трансдермальные пластыри с фентанилом и метадоном.
Фото: griffithhealth.com
Ключевые слова: ВОЗ, перечень основных лекарственных средств
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