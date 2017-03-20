Главная / Новости медицины и фармации Госпитальные закупки для больниц выросли в 1 квартале 2017 года За первый квартал 2017 года на закупку необходимых лекарственных препаратов для больниц было потрачено на 4,6% больше бюджетных средств, чем годом ранее, в результате чего объем закупленных упаковок возрос на 4,9%. Всего за первые три месяца 2017 года было приобретено 203,9 млн упаковок лекарственных препаратов на сумму 45,9 млрд рублей. Об этом свидетельствует госпитальный аудит фармрынка России, подготовленный DSM Group.



«Средневзвешенная цена за одну упаковку лекарственного препарата, закупаемого для нужд ЛПУ, в январе-марте 2017 года составила 255 рублей, что на 0,3% меньше, чем в первом квартале 2016 года. Это говорит о небольшой тенденции к снижению средневзвешенной стоимости одной упаковки лекарственных средств: 14 брендов из ТОП-20 показали уменьшение цены. Максимальное снижение показал бренд Рибомустин: в 2017 году цена была на 35,6% ниже, чем в первом квартале 2016 года», - рассказал генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.



Традиционно доля отечественных препаратов в натуральном выражении значительно выше, чем в стоимостном. Нельзя оставить незамеченным значительное изменение структуры закупок: в первый квартал 2016 года на долю российских лекарственных препаратов приходилось 77% приобретенных упаковок, в аналогичном периоде 2017 года на 4,6% меньше – 72,4%. При этом это сопровождалось укреплением позиции отечественных препаратов в стоимостном выражении: 34,1% в первые 3 месяца 2017 года против 33% в январе-марте 2016 года.



Одной из тенденций, которая прослеживалась на протяжении всего 2016 года и продолжилась в 2017 году, стало изменение в структуре закупок лекарственных препаратов доли дженериков в сторону увеличения. В стоимостном выражении наблюдалось снижение доли оригинальных препаратов в структуре закупок с 38,2% в первом квартале 2016 года до 35,7% в 2017 году. При этом в упаковках на оригинальные препараты приходится всего 5,7% от всех закупаемых лекарственных препаратов, что на 1,6% больше, чем в январе-марте 2016 года.



Рейтинг производителей в стоимостном выражении состоит в основном из иностранных компаний. Исключениями являются «Биокад» и «Верофарм», которые по итогам закупок 1 квартала 2017 года заняли 3 и 9 строчки соответственно. Первое место в рейтинге уже несколько периодов занимает компания Pfizer, хотя в 2017 году госпитальные закупки препаратов данной компании снизились на 18,2% в рублях. Наиболее ярко проявила себя отечественная компания «Биокад», которая поднялась с 18 места на третье всего за год. Закупки средств данного производителя увеличились на 135%.



Ключевые слова: Госпитальный рынок России За первый квартал 2017 года на закупку необходимых лекарственных препаратов для больниц было потрачено на 4,6% больше бюджетных средств, чем годом ранее, в результате чего объем закупленных упаковок возрос на 4,9%. Всего за первые три месяца 2017 года было приобретено 203,9 млн упаковок лекарственных препаратов на сумму 45,9 млрд рублей. Об этом свидетельствует госпитальный аудит фармрынка России, подготовленный DSM Group.«Средневзвешенная цена за одну упаковку лекарственного препарата, закупаемого для нужд ЛПУ, в январе-марте 2017 года составила 255 рублей, что на 0,3% меньше, чем в первом квартале 2016 года. Это говорит о небольшой тенденции к снижению средневзвешенной стоимости одной упаковки лекарственных средств: 14 брендов из ТОП-20 показали уменьшение цены. Максимальное снижение показал бренд Рибомустин: в 2017 году цена была на 35,6% ниже, чем в первом квартале 2016 года», - рассказал генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.Традиционно доля отечественных препаратов в натуральном выражении значительно выше, чем в стоимостном. Нельзя оставить незамеченным значительное изменение структуры закупок: в первый квартал 2016 года на долю российских лекарственных препаратов приходилось 77% приобретенных упаковок, в аналогичном периоде 2017 года на 4,6% меньше – 72,4%. При этом это сопровождалось укреплением позиции отечественных препаратов в стоимостном выражении: 34,1% в первые 3 месяца 2017 года против 33% в январе-марте 2016 года.Одной из тенденций, которая прослеживалась на протяжении всего 2016 года и продолжилась в 2017 году, стало изменение в структуре закупок лекарственных препаратов доли дженериков в сторону увеличения. В стоимостном выражении наблюдалось снижение доли оригинальных препаратов в структуре закупок с 38,2% в первом квартале 2016 года до 35,7% в 2017 году. При этом в упаковках на оригинальные препараты приходится всего 5,7% от всех закупаемых лекарственных препаратов, что на 1,6% больше, чем в январе-марте 2016 года.Рейтинг производителей в стоимостном выражении состоит в основном из иностранных компаний. Исключениями являются «Биокад» и «Верофарм», которые по итогам закупок 1 квартала 2017 года заняли 3 и 9 строчки соответственно. Первое место в рейтинге уже несколько периодов занимает компания Pfizer, хотя в 2017 году госпитальные закупки препаратов данной компании снизились на 18,2% в рублях. Наиболее ярко проявила себя отечественная компания «Биокад», которая поднялась с 18 места на третье всего за год. Закупки средств данного производителя увеличились на 135%.Ключевые слова: DSM Group



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