JAK-ингибитор компании AbbVie успешно прошел КИ среди пациентов с ревматоидным артритом Экспериментальный пероральный препарат компании AbbVie продемонстрировал эффективность в терапии ревматоиодного артрита среди пациентов, не ответивших на стандартные методы лечения. Новое ЛС упадацитиниб (upadacitinib) относится к классу JAK-ингибиторов, пишет



В рамках 12-недельных клинических исследований упацитиниб сравнивался с плацебо среди пациентов со среднятяжелой и тяжелой формами ревматоидного артрита. Среди пациентов, получающих упацитиниб в дозировках 15 мг и 30 мг, 20-процентное снижение выраженности симптомов заболевания было зафиксировано у 64% и 66%, соответственно. В плацебо-группе данный показатель не превысил 36%.



Авторы исследования отмечают, что полученные данные свидетельствуют о превосходстве упацитиниба над



Ключевые слова: ревматоидный артрит Экспериментальный пероральный препарат компании AbbVie продемонстрировал эффективность в терапии ревматоиодного артрита среди пациентов, не ответивших на стандартные методы лечения. Новое ЛС упадацитиниб (upadacitinib) относится к классу JAK-ингибиторов, пишет Reuters В рамках 12-недельных клинических исследований упацитиниб сравнивался с плацебо среди пациентов со среднятяжелой и тяжелой формами ревматоидного артрита. Среди пациентов, получающих упацитиниб в дозировках 15 мг и 30 мг, 20-процентное снижение выраженности симптомов заболевания было зафиксировано у 64% и 66%, соответственно. В плацебо-группе данный показатель не превысил 36%.Авторы исследования отмечают, что полученные данные свидетельствуют о превосходстве упацитиниба над барицитинибом (baricitinib) – JAK-ингибитором, разрабатываемым Eli Lilly. Стоит отметить, что на рынке сейчас представлен только один препарат данного класса – тофацитиниб компании Pfizer.Ключевые слова: AbbVie









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