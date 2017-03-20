Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

20.03.2017

"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр

07.03.2017

АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий

21.02.2017

"Лучший персонал" - Специалист по валидации

Все вакансии




Реклама


 Главная / Новости медицины и фармации

08.06.2017 12:53

JAK-ингибитор компании AbbVie успешно прошел КИ среди пациентов с ревматоидным артритом

Экспериментальный пероральный препарат компании AbbVie продемонстрировал эффективность в терапии ревматоиодного артрита среди пациентов, не ответивших на стандартные методы лечения. Новое ЛС упадацитиниб (upadacitinib) относится к классу JAK-ингибиторов, пишет Reuters.

В рамках 12-недельных клинических исследований упацитиниб сравнивался с плацебо среди пациентов со среднятяжелой и тяжелой формами ревматоидного артрита. Среди пациентов, получающих упацитиниб в дозировках 15 мг и 30 мг, 20-процентное снижение выраженности симптомов заболевания было зафиксировано у 64% и 66%, соответственно. В плацебо-группе данный показатель не превысил 36%.

Авторы исследования отмечают, что полученные данные свидетельствуют о превосходстве упацитиниба над барицитинибом (baricitinib) – JAK-ингибитором, разрабатываемым Eli Lilly. Стоит отметить, что на рынке сейчас представлен только один препарат данного класса – тофацитиниб компании Pfizer.

Ключевые слова: AbbVie, ревматоидный артрит


Последние новости

08.06.2017 12:53

JAK-ингибитор компании AbbVie успешно прошел КИ среди пациентов с ревматоидным артритом

Препарат упадацитиниб продемонстрировал значимое превосходство по эффективности над плацебо в рамках клинических исследований III фазы.

08.06.2017 12:13

Госаптеки исключены из закона о госзакупках

Владимир Путин подписал федеральный закон об исключении государственных аптек из закона о госзакупках. Подписанный закон исключает из перечня государственных и муниципальных унитарных предприятий, на которые распространяется обязанность при осуществлении закупочной деятельности руководствоваться требованиями федерального закона о закупках, государственные аптеки.

08.06.2017 11:08

Росздравнадзор может приступить к контрольным закупкам ЛС уже осенью

В осеннюю сессию может быть принят законопроект, разрешающий Росздравнадзору проводить контрольные закупки для более оперативного выявления недоброкачественных медизделий и лекарств, в том числе наркотических и психотропных средств.

07.06.2017 18:32

Роспотребназдор рассказал о грозящих России новых штаммах гриппа

В следующем эпидемическом сезоне 2017–2018 годов возможно появление либо нового антигенного варианта гриппа А(H1N1)pdm09, либо значительно отличающегося по антигенным свойствам нового вируса А(H1N1).

07.06.2017 17:32

Самой уважаемой фармкомпанией признана AbbVie

Reputation Institute представила глобальный рейтинг по репутации фармацевтических компаний за 2016 году. В первую тройку вошли AbbVie, Novo Nordisk и Takeda. Также в рейтинг попали Roche, Janssen Pharmaceuticals, Gilead Sciences, Bayer, MSD, Sanofi и Eli Lilly.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакци!

Дизайн сайта @pixeljacks