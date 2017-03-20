Госаптеки исключены из закона о госзакупках

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Главная / Новости медицины и фармации
08.06.2017 12:13
Госаптеки исключены из закона о госзакупкахПрезидент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об исключении государственных аптек из закона о госзакупках, информирует РИА Новости.
Подписанный закон исключает из перечня государственных и муниципальных унитарных предприятий, на которые распространяется обязанность при осуществлении закупочной деятельности руководствоваться требованиями федерального закона о закупках, государственные аптеки.
Деятельность госаптек, которые начнут работать в рамках закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», не будет обеспечиваться бюджетными средствами. Кроме того, такие аптеки должны в течение трех месяцев после вступления в силу данного законопроекта изменить или утвердить положение о закупке и план закупки. Аптеки смогут осуществлять закупки после размещения положения о закупке и плана закупки в единой информационной системе (ЕИС).
Один из авторов законопроекта депутат Александр Носов рассказал, что до подписания закона срок процедуры проведения электронного аукциона составляет от 42 до 60 дней. «Длительный срок лишает возможности данных аптечных организаций оперативно реагировать на возникающий спрос, что особенно негативно сказывается во время эпидемий или различных сезонных заболеваний», — добавил он. При реализации закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в рамках которого смогут действовать государственные аптеки, срок от заказа и заключения договора до поставки лекарственных средств составляет, в среднем, семь дней.
Ключевые слова: аптека, Владимир Путин
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