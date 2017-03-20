Росздравнадзор может приступить к контрольным закупкам ЛС уже осенью Законопроект, разрешающий Росздравнадзору проводить контрольную закупку для выявления недоброкачественной и контрафактной лекарственной продукции, может быть принят уже в осеннюю сессию. Об этом рассказал в интервью



Соответствующий законопроект был разработан Минздравом РФ для наделения Росздравнадзора правом проводить контрольную закупку для более оперативного выявления недоброкачественных медизделий и лекарств, в том числе наркотических и психотропных средств.



«Скорее - в осеннюю сессию. Контрольная закупка коснется всех субъектов, которые подпадают под контроль в обращении медицинской продукции, в том числе и медицинских услуг», - сказал Мурашко. Мурашко также отметил, что контрольная закупка коснется в первую очередь рецептурного отпуска лекарств и выявления незарегистрированных медизделий.



Ключевые слова: контрольная закупка Законопроект, разрешающий Росздравнадзору проводить контрольную закупку для выявления недоброкачественной и контрафактной лекарственной продукции, может быть принят уже в осеннюю сессию. Об этом рассказал в интервью ТАСС глава контрольного ведомства Михаил МурашкоСоответствующий законопроект был разработан Минздравом РФ для наделения Росздравнадзора правом проводить контрольную закупку для более оперативного выявления недоброкачественных медизделий и лекарств, в том числе наркотических и психотропных средств.«Скорее - в осеннюю сессию. Контрольная закупка коснется всех субъектов, которые подпадают под контроль в обращении медицинской продукции, в том числе и медицинских услуг», - сказал Мурашко. Мурашко также отметил, что контрольная закупка коснется в первую очередь рецептурного отпуска лекарств и выявления незарегистрированных медизделий.Ключевые слова: Росздравнадзор









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