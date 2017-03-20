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Главная / Новости медицины и фармации
08.06.2017 10:20
Центр Genetico открыл в Москве лабораторию неинвазивного пренатального скрининга
7 июня 2017 года резидент Сколково, компания ЦГРМ Genetico открыла в Москве первую специализированную лабораторию для проведения полного цикла неинвазивного пренатального исследования Пренетикс по технологии компании Roche.
Раньше образцы ДНК для проведения данного исследования отправлялись в США. Теперь полный цикл Пренетикс будет проводиться в Москве. Открытие такой лаборатории в России значительно сокращает сроки проведения исследования и делает его финансово доступным бОльшему количеству женщин, ожидающих ребенка.
Что не менее важно, по результатам стандартного скрининга более 5 % беременных женщин ставится высокий риск рождения ребенка с хромосомной аномалией. Чтобы получить точный ответ, этих женщин направляют на так называемую инвазивную диагностику (прокол плодных оболочек и взятие материала для определения хромосомного набора ребенка).
Инвазивная процедура несет риски прерывания беременности и поэтому многие женщины от нее отказываются. При этом из 20-25 женщин, прошедших инвазивную диагностику, хромосомная патология плода выявляется лишь у 1-ой. Получается, что большинство женщин подвергается рискам прерывания беременности неоправданно.
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