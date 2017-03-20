Роспотребназдор рассказал о грозящих России новых штаммах гриппа В этом году в Россию может прийти новый штамм вируса гриппа, говорится в годовом государственном докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ», с которым ознакомились



«В следующем эпидемическом сезоне 2017–2018 годов возможно появление либо нового антигенного варианта гриппа А(H1N1)pdm09, либо значительно отличающегося по антигенным свойствам нового вируса А(H1N1). Одновременно прогнозируется циркуляция вирусов гриппа В и А(H3N2)», — сказано в докладе.



Пандемический штамм гриппа А(H1N1)pdm09, о новой разновидности которого идет речь в документе, в 2009 году стал известен под названием «свиной грипп».



Под вторым новым вирусом А(H1N1) в докладе имеется в виду штамм «Мичиган», уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора. Там не смогли назвать его особенностей, но уточнили, что «в Южном полушарии сезон прошел спокойно».



Заведующий лабораторией вакцинопрофилактики Института вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов пояснил, что новая разновидность пандемического штамма гриппа 2009 года, вероятнее всего, будет похожа на предыдущую. По его словам, штамм А(H1N1) уже включен в состав вакцины, которой будут прививать россиян в этом году.



В докладе Роспотребнадзора сказано, что в этом году необходимо привить не меньше 40% россиян. В прошлом году вакцинацию прошли 38,2% от численности населения страны. По данным службы, в сезон 2016–2017 годов «отмечалась невысокая интенсивность эпидемического процесса» — на пике сезона показатели заболеваемости были в 1,5 раза ниже, чем в предыдущем сезоне.



Ключевые слова: вирус гриппа В этом году в Россию может прийти новый штамм вируса гриппа, говорится в годовом государственном докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ», с которым ознакомились «Известия» «В следующем эпидемическом сезоне 2017–2018 годов возможно появление либо нового антигенного варианта гриппа А(H1N1)pdm09, либо значительно отличающегося по антигенным свойствам нового вируса А(H1N1). Одновременно прогнозируется циркуляция вирусов гриппа В и А(H3N2)», — сказано в докладе.Пандемический штамм гриппа А(H1N1)pdm09, о новой разновидности которого идет речь в документе, в 2009 году стал известен под названием «свиной грипп».Под вторым новым вирусом А(H1N1) в докладе имеется в виду штамм «Мичиган», уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора. Там не смогли назвать его особенностей, но уточнили, что «в Южном полушарии сезон прошел спокойно».Заведующий лабораторией вакцинопрофилактики Института вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов пояснил, что новая разновидность пандемического штамма гриппа 2009 года, вероятнее всего, будет похожа на предыдущую. По его словам, штамм А(H1N1) уже включен в состав вакцины, которой будут прививать россиян в этом году.В докладе Роспотребнадзора сказано, что в этом году необходимо привить не меньше 40% россиян. В прошлом году вакцинацию прошли 38,2% от численности населения страны. По данным службы, в сезон 2016–2017 годов «отмечалась невысокая интенсивность эпидемического процесса» — на пике сезона показатели заболеваемости были в 1,5 раза ниже, чем в предыдущем сезоне.Ключевые слова: грипп









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Роспотребназдор рассказал о грозящих России новых штаммах гриппа В следующем эпидемическом сезоне 2017–2018 годов возможно появление либо нового антигенного варианта гриппа А(H1N1)pdm09, либо значительно отличающегося по антигенным свойствам нового вируса А(H1N1).

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