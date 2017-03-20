Самой уважаемой фармкомпанией в признана AbbVie

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Главная / Новости медицины и фармации
07.06.2017 17:32
Самой уважаемой фармкомпанией в признана AbbVieМеждународная консалтинговая компания Reputation Institute, которая специализируется в сфере исследований, аудита и управления репутацией, представила глобальный рейтинг самых уважаемых фармкомпаний за 2016 год. Первое место в рейтинге заняла AbbVie, за ней следуют Novo Nordisk и Takeda.
В рамках своего исследования Reputation Institute изучила 16,5 тыс. оценок репутаций фармкомпаний на 8 ключевых рынках: Бразилии, Канады, Франции, Италии, Германии, Испании, Великобритании и США.
В ТОП-10 помимо AbbVie, Novo Nordisk и Takeda вошли Roche, Janssen Pharmaceuticals, Gilead Sciences, Bayer, MSD, Sanofi и Eli Lilly.
По словам составителей рейтинга, общественность с большим уважением относится к фармацевтическому бизнесу и ценят отдельные фармкомпании, хотя СМИ чаще рисуют крайне негативный образ отрасли. «Это свидетельствует о том, что характер освещения в СМИ не всегда соответствует реальной оценке репутации компании», - отметил исполнительный партнер Reputation Institute Каспер Ульф Нильсен (Kasper Ulf Nielsen).
Ключевые слова: репутация фармкомпаний
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