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 Главная / Новости медицины и фармации

07.06.2017 17:32

Самой уважаемой фармкомпанией в признана AbbVie

Международная консалтинговая компания Reputation Institute, которая специализируется в сфере исследований, аудита и управления репутацией, представила глобальный рейтинг самых уважаемых фармкомпаний за 2016 год. Первое место в рейтинге заняла AbbVie, за ней следуют Novo Nordisk и Takeda.

В рамках своего исследования Reputation Institute изучила 16,5 тыс. оценок репутаций фармкомпаний на 8 ключевых рынках: Бразилии, Канады, Франции, Италии, Германии, Испании, Великобритании и США.

В ТОП-10 помимо AbbVie, Novo Nordisk и Takeda вошли Roche, Janssen Pharmaceuticals, Gilead Sciences, Bayer, MSD, Sanofi и Eli Lilly.
По словам составителей рейтинга, общественность с большим уважением относится к фармацевтическому бизнесу и ценят отдельные фармкомпании, хотя СМИ чаще рисуют крайне негативный образ отрасли. «Это свидетельствует о том, что характер освещения в СМИ не всегда соответствует реальной оценке репутации компании», - отметил исполнительный партнер Reputation Institute Каспер Ульф Нильсен (Kasper Ulf Nielsen).

Ключевые слова: репутация фармкомпаний


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