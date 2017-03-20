Самой уважаемой фармкомпанией в признана AbbVie Международная консалтинговая компания Reputation Institute, которая специализируется в сфере исследований, аудита и управления репутацией, представила



В рамках своего исследования Reputation Institute изучила 16,5 тыс. оценок репутаций фармкомпаний на 8 ключевых рынках: Бразилии, Канады, Франции, Италии, Германии, Испании, Великобритании и США.



В ТОП-10 помимо AbbVie, Novo Nordisk и Takeda вошли Roche, Janssen Pharmaceuticals, Gilead Sciences, Bayer, MSD, Sanofi и Eli Lilly.

По словам составителей рейтинга, общественность с большим уважением относится к фармацевтическому бизнесу и ценят отдельные фармкомпании, хотя СМИ чаще рисуют крайне негативный образ отрасли. «Это свидетельствует о том, что характер освещения в СМИ не всегда соответствует реальной оценке репутации компании», - отметил исполнительный партнер Reputation Institute Каспер Ульф Нильсен (Kasper Ulf Nielsen).



Ключевые слова: Международная консалтинговая компания Reputation Institute, которая специализируется в сфере исследований, аудита и управления репутацией, представила глобальный рейтинг самых уважаемых фармкомпаний за 2016 год. Первое место в рейтинге заняла AbbVie, за ней следуют Novo Nordisk и Takeda.В рамках своего исследования Reputation Institute изучила 16,5 тыс. оценок репутаций фармкомпаний на 8 ключевых рынках: Бразилии, Канады, Франции, Италии, Германии, Испании, Великобритании и США.В ТОП-10 помимо AbbVie, Novo Nordisk и Takeda вошли Roche, Janssen Pharmaceuticals, Gilead Sciences, Bayer, MSD, Sanofi и Eli Lilly.По словам составителей рейтинга, общественность с большим уважением относится к фармацевтическому бизнесу и ценят отдельные фармкомпании, хотя СМИ чаще рисуют крайне негативный образ отрасли. «Это свидетельствует о том, что характер освещения в СМИ не всегда соответствует реальной оценке репутации компании», - отметил исполнительный партнер Reputation Institute Каспер Ульф Нильсен (Kasper Ulf Nielsen).Ключевые слова: репутация фармкомпаний









Последние новости



Самой уважаемой фармкомпанией в признана AbbVie Reputation Institute представила глобальный рейтинг по репутации фармацевтических компаний за 2016 году. В первую тройку вошли AbbVie, Novo Nordisk и Takeda. Также в рейтинг попали Roche, Janssen Pharmaceuticals, Gilead Sciences, Bayer, MSD, Sanofi и Eli Lilly.

Valeant ведет переговоры о продаже Bausch & Lomb Компания Valeant рассматривает возможность продажи своего подразделения Bausch & Lomb немецкой Carl Zeiss Meditec. Стоимость сделки оценивается в 2 млрд долларов.

В Индии могут быть ограничены цены еще на несколько медизделий В Минздрав Индии поступила запрос на расширение перечня медизделий, стоимость которых регулируется государством. В список помимо стентов могут быть включены баллоны для ангиопластики и сердечные катетеры.

ВОЗ изменила классификацию антибиотиков Опубликована новая классификация антибиотиков ВОЗ и обновленные рекомендации по использованию антибактериальных препаратов. По мнению экспертов ВОЗ, соблюдение новых правил позволит замедлить распространение лекарственной устойчивости среди микроорганизмов.