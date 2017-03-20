Valeant ведет переговоры о продаже Bausch & Lomb Компания Valeant рассматривает возможность продажи своего подразделения Bausch & Lomb немецкой Carl Zeiss Meditec. Стоимость сделки оценивается в 2 млрд долларов, информирует



Осведомленные источники заявили, что решение по результатам переговоров может быть принято еще нескоро, а бизнесом Bausch & Lomb могут заинтересоваться и другие покупатели, или сделка может быть вовсе отменена. Представители Valeant и Carl Zeiss Meditec отказались комментировать данную информацию.



Последние несколько месяцев Valeant



Ключевые слова: Carl Zeiss Meditec Компания Valeant рассматривает возможность продажи своего подразделения Bausch & Lomb немецкой Carl Zeiss Meditec. Стоимость сделки оценивается в 2 млрд долларов, информирует Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.Осведомленные источники заявили, что решение по результатам переговоров может быть принято еще нескоро, а бизнесом Bausch & Lomb могут заинтересоваться и другие покупатели, или сделка может быть вовсе отменена. Представители Valeant и Carl Zeiss Meditec отказались комментировать данную информацию.Последние несколько месяцев Valeant распродает активы , чтобы покрыть почти 30-миллиардный долг компании. Ранее в этом году было достигнуто соглашениес L’Oreal по продаже трех косметических брендов стоимостью 1,3 млрд долларов. Еще около 820 млн долларов заплатила китайский конгломерат Sanpower Group за подразделение Dendreon Pharmaceuticals.Ключевые слова: Valeant









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Valeant ведет переговоры о продаже Bausch & Lomb Компания Valeant рассматривает возможность продажи своего подразделения Bausch & Lomb немецкой Carl Zeiss Meditec. Стоимость сделки оценивается в 2 млрд долларов.

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