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 Главная / Новости медицины и фармации

07.06.2017 16:15

Valeant ведет переговоры о продаже Bausch & Lomb

Компания Valeant рассматривает возможность продажи своего подразделения Bausch & Lomb немецкой Carl Zeiss Meditec. Стоимость сделки оценивается в 2 млрд долларов, информирует Bloombergсо ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Осведомленные источники заявили, что решение по результатам переговоров может быть принято еще нескоро, а бизнесом Bausch & Lomb могут заинтересоваться и другие покупатели, или сделка может быть вовсе отменена. Представители Valeant и Carl Zeiss Meditec отказались комментировать данную информацию.

Последние несколько месяцев Valeant распродает активы, чтобы покрыть почти 30-миллиардный долг компании. Ранее в этом году было достигнуто соглашениес L’Oreal по продаже трех косметических брендов стоимостью 1,3 млрд долларов. Еще около 820 млн долларов заплатила китайский конгломерат Sanpower Group за подразделение Dendreon Pharmaceuticals.

Ключевые слова: Valeant, Carl Zeiss Meditec


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